Китайские туристы стали меньше тратить на шопинг

По итогам 2017 г. траты китайских туристов на поездки продолжат увеличиваться Stringer/REUTERS

Траты китайских туристов на шопинг за 2016 г. снизились на 8%, подсчитали аналитики консалтинговой фирмы Oliver Wyman. При этом на путешествия китайские туристы не стали тратить меньше, уточняется в исследовании, как раз наоборот: общие траты на поездку за тот же период выросли на 3,5%. Если в 2015 г. шопинг занимал второе место среди целей поездки, то год спустя он переместился на третье, оставив впереди осмотр достопримечательностей, отдых и развлечения.

По данным Oliver Wyman, в 2016 г. среднестатистический китайский турист потратил на поездку 20 317 юаней против 19 635 юаней годом ранее, при этом бюджет на шопинг сократился на 17%, а его доля в общих тратах на поездки – до 33% с 41%. «Китайские туристы пересматривают расходы в пользу впечатлений, таких как изысканная кухня, необычные культурные путешествия и даже рискованные виды спорта», – приводятся в исследовании слова партнера Oliver Wyman Хантера Уилльямса.

Последние несколько лет китайцы – самые активные потребители товаров роскоши в мире. Среди них было очень популярно, когда кто-то из друзей или знакомых по заказу покупал товар за границей, что помогало сэкономить, говорится в исследовании Oliver Wyman. Например, в Японии китайцы традиционно покупали косметику, электронику, во Франции и Великобритании – парфюмерию и средства по уходу за кожей, а также товары класса люкс, уточняет Oliver Wyman.

Однако в прошлом году китайские власти снизили размер пошлины на ввоз товаров в страну, поэтому товары там стали доступней, объясняет Евгений Рагузин из Oliver Wyman, также активно развивается и e-commerce. Кроме того, из-за девальвации юаня и сокращения разницы цен на люксовые товары в Китае и Европе китайцы могут отказаться от лишних трат за границей, предупреждали аналитики Credit Suisse еще в начале 2016 г.

Раньше китайский потребитель мог сэкономить примерно 39% на предметах роскоши, прилетев в Париж, писала газета Financial Times со ссылкой на исследование Bernstein. Это заставило производителей пересмотреть ценовую политику: весной 2015 г. сначала Chanel снизила на 20% цены в Китае, увеличив на столько же в странах Еврозоны, затем ее примеру последовала Burberry, уточняла британская газета.

Все эти изменения серьезно отразились на магазинах люксовых товаров по всему миру, отмечают аналитики Oliver Wyman. В 2016 г. больше всего покупок совершили не туристы, а потребители на локальных рынках, подтверждают данные Bain&Co.

По итогам 2017 г. траты китайских туристов на поездки продолжат увеличиваться, при этом расходы на шопинг останутся на уровне 2016 г. или даже немного сократятся, полагает представитель Oliver Wyman. По данным компании, в 2017 г. количество китайских туристов достигнет 150 млн человек.