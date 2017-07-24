«Роснефть» созывает внеочередное собрание акционеров С.Портер / Ведомости

Совет директоров «Роснефти» 27 июля соберется и решит, стоит ли проводить внеочередное общее собрание акционеров, а также обсудит его повестку дня, следует из раскрытия компании на e-disclosure.ru. Дополнительных данных в сообщении не указано, а представитель «Роснефти» пока не ответил на вопросы «Ведомостей».

Повестка внеочередного собрания может быть длинной. На совете директоров может быть в том числе принята рекомендация по выплате дивидендов, а также предложены новые кандидатуры для выдвижения в совет директоров.

В начале июля 2017 г. человек, близкий к «Роснефти», и два федеральных чиновника подтвердили, что компания может заплатить дивиденды за январь – июнь 2017 г., один из них знает, что выплаты могут составить 50% чистой прибыли по МСФО.

20 июня, за два дня до годового собрания «Роснефти», президент Владимир Путин просил главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина увеличить дивиденды до 50% прибыли по МСФО. На собрании акционеры одобрили выплату 35% чистой прибыли, или 63,37 млрд руб., за 2016 г., а Сечин предложил обсудить повышение выплат: это увеличит капитализацию.

За полугодие чистая прибыль «Роснефти» может составить около 100 млрд руб., подсчитывал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, дивиденды – около 50 млрд руб.

Утвердить полугодовые дивиденды в размере 50% «Роснефть» по ее уставу может только на внеочередном собрании акционеров. Для выплаты увеличенных дивидендов менять дивидендную политику не потребуется: в нынешней политике указано платить «не менее 35%», а больше платить можно, отмечал партнер BMS Law Firm Денис Фролов.

Если совет директоров примет решение о проведении внеочередного собрания 27 июля, то оно может состояться через 40 дней, или 5 сентября.

22 июня стало известно, что министр энергетики Александр Новак не вошел в него, и Сечин предложил добавить места в совете и занять их Новаку и другим госпредставителям. Чтобы вернуть профильного министра в совет, «Роснефть» предложила увеличить его численность еще на годовом собрании.

«Министр энергетики, оценив риски выполнения правил листинга Московской и Лондонской бирж об обязательном присутствии в составе совета директоров не менее трех независимых директоров, рекомендовал части акционеров, поддерживающих его кандидатуру, направить свои голоса в поддержку независимых директоров», ‒ говорил представитель «Роснефти» в июне. «По сути, такая позиция является поддержкой компании. Ранее "Роснефть" уже внесла предложение об увеличении численности членов совета директоров компании до 11 человек и будет ждать возвращения министра в органы управления», ‒ добавил он.