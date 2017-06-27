Сечин рассказал об условиях выплаты «Роснефтью» дивидендов в 50% от прибыли

Новая стратегия развития «Роснефти» до 2022 г. позволит ей выплачивать дивиденды на уровне 50% от прибыли, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин в статье, опубликованной в «Известиях». На собрании акционеров «Роснефти», прошедшем 22 июня в Сочи Сечин предлагал повысить дивиденды с 35% от чистой прибыли по МСФО до 50% по итогам 2017 г. В статье сроки не называются.

Реализация стратегии «Роснефть-2022» позволит повысить капитализацию на 25–30%, делает возможной добычу дополнительных 500 млн т нефти в ближайшие 20 лет по отношению к текущим планам, пишет Сечин. По его словам, одна из долгосрочных целей компании – добиться себестоимости производства нефти на уровне Saudi Aramco.

«Роснефть» рассчитывает, что углеводородная энергетика в мире будет востребована как минимум до 2050 г. При длительном сохранении цен на нефть на уровне $40 за баррель половина производства нефти в мире будет убыточна, отмечает Сечин. «Только производители России, Саудовской Аравии, ряд эффективных проектов в США, Иран и проекты в некоторых других странах, которые имеют относительно низкие издержки, способны сохранить устойчивость при низких ценах на нефть. Остальные производители вынуждены будут уйти», - пишет он.

Компания делает ставку на повышение эффективности добычи, а также видит «огромный задел для получения дополнительной доходности» от нефтехимии, мировой спрос на которую, по прогнозам «Роснефти» будет расти быстрее, чем рост ВВП и потребление нефтепродуктов.

Кроме того Сечин повторил звучавшие на собрании акционеров тезисы о переходе от централизованной структуры управления к холдинговой, а также анонсировал планы компании добиваться технологического лидерства.