BAT начала выпуск нагреваемых сигарет с России
- Анастасия Иванова
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Табачная компания British American Tobacco (BAT) производит сигареты для устройства нагревания табака glo в России, следует из отчета компании за январь – июнь 2017 г. Такие сигареты выглядят как обрезанные сигареты. BAT вела переговоры о расширении фабрики с администрацией Санкт-Петербурга еще год назад, знают два чиновника в администрации города.
Конкурент BAT – Philip Morris Int. (PMI) в июне 2017 г. сообщила, что также инвестирует 2,5 млрд руб. в переоборудование фабрики в Ленинградской области для производства стиков для системы нагревания табака iQOS. Компания собирается продавать их в России и экспортировать, заявлял «Ведомостям» гендиректор PMI Андре Каландзопулос. PMI начала производить iQOS в 2014 г., в России продажи устройства начались в 2015 г. Сигаретные компании уделяют больше внимания новым продуктам. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 2025 г. в мире, несмотря на пропаганду здорового образа жизни, останется около 1 млрд курильщиков. В России, согласно концепции Минздрава на 2017–2022 гг., около 25% населения к 2022 г. будет курить, т. е. примерно 35 млн россиян.
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