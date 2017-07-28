Ускоренный запуск «Ямал СПГ» позволит заводу скорее гасить займы акционеров

Замедление рынка СПГ проекту не страшно – он конкурентоспособен даже при очень низких ценах на газ

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Акционеры «Ямал СПГ» уже скоро начнут возвращать вложенные в проект деньги Сергей Мамонтов / РИА Новости

«Новатэк» будет ускорять строительство своих СПГ-заводов вопреки прогнозам перепроизводства сжиженного газа, сообщил на телеконференции по итогам первого полугодия 2017 г. финансовый директор компании Марк Джетвей. Стать крупным игроком на мировом рынке компании позволит «богатая и недорогая ресурсная база на полуостровах Ямал и Гыдан» и «конкурентоспособность затрат», сравнимая с проектами в Катаре, сказал топ-менеджер.