Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: «Новатэк» пугает конкурентов
Ускоренный запуск «Ямал СПГ» позволит заводу скорее гасить займы акционеров
Замедление рынка СПГ проекту не страшно – он конкурентоспособен даже при очень низких ценах на газ
- Артур Топорков
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Акционеры «Ямал СПГ» уже скоро начнут возвращать вложенные в проект деньги
Сергей Мамонтов / РИА Новости
«Новатэк» будет ускорять строительство своих СПГ-заводов вопреки прогнозам перепроизводства сжиженного газа, сообщил на телеконференции по итогам первого полугодия 2017 г. финансовый директор компании Марк Джетвей. Стать крупным игроком на мировом рынке компании позволит «богатая и недорогая ресурсная база на полуостровах Ямал и Гыдан» и «конкурентоспособность затрат», сравнимая с проектами в Катаре, сказал топ-менеджер.
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