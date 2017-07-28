Промышленность
Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Украинский каустик не ждут в России

Химики просят Владимира Путина защитить их от украинского завода

Российские предприятия опасаются, что недавно запущенный «Карпатнефтехим» будет демпинговать

Запуск украинского «Карпатнефтехима» угрожает развитию российских заводов, опасается ассоциация «Русхлор». Своими соображениями они поделились в письме от 26 июня с президентом России Владимиром Путиным (с копией письма ознакомились «Ведомости»). Документ подтвердил федеральный чиновник.

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