Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Украинский каустик не ждут в России
Химики просят Владимира Путина защитить их от украинского завода
Российские предприятия опасаются, что недавно запущенный «Карпатнефтехим» будет демпинговать
- Галина Старинская
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Украинский каустик не ждут в России
Андрей Гордеев / Ведомости
Запуск украинского «Карпатнефтехима» угрожает развитию российских заводов, опасается ассоциация «Русхлор». Своими соображениями они поделились в письме от 26 июня с президентом России Владимиром Путиным (с копией письма ознакомились «Ведомости»). Документ подтвердил федеральный чиновник.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}