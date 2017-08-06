Виноделы могут пострадать от глобального потепления

Основное время сбора урожая винограда на Кипре приходится на август, когда температура может достигать 36 градусов Depositphotos / PhotoXPress

Глобальное потепление снижает производительность труда рабочих на европейских виноградниках, повышает издержки виноделов и, соответственно, стоимость их продукции. К таким выводам пришли Андреас Флоурис из School of Exercise Science греческого University of Thessaly и его коллеги. наблюдали за рабочими на четырех разных виноградниках и подсчитали, что потери производительности из-за жары могут достигать 27%, а время, проведенное за работой, — сокращаться на 15%. Это первое исследование подобного рода в Европе, говорят Флоурис и его коллеги; результаты их работы привело агентство Reuters.

Основное время сбора урожая винограда на Кипре приходится на август. В это время максимальная дневная температура в окрестностях Лимасола достигает в среднем 36ºС. Если из-за глобального потепления температура будет расти, расходы виноделов на рабочую силу вероятно будут расти вслед за ней, предполагает Флоурис.

Вино — одна из основных статей кипрского сельскохозяйственного экспорта. Эта отрасль очень трудоемка, поскольку большинство работ по выращиванию и сбору винограда производятся вручную. Между тем, производства винограда в целом и объемы виноделия и так уже длительное время сокращаются. По данным статистической службы Eurostat, если в 2006 г. на Кипре было произведено 40 030 т винограда, то в 2016 г. – вдвое меньше: 20 050 т. Производство винограда для вина за этот период уменьшилось также вдвое – с 33 410 т до 16 840 т.

Производство вина сократилось еще сильнее: если в 2005 г. объем выпуска составил 3,29 млн дал, то к 2012 г. он упал ниже 1 млн дал. В 2013-2014 гг. производство немного превысило 1 млн, но к 2016 г. уменьшилось до 0,79 млн дал.

Владельцы виноградников могут бороться с падением производительности из-за жары относительно простыми и дешевыми способами, считают исследователи: например, делать перерывы в работе в самое жаркое время дня, обеспечивать работников холодными напитками, и рекомендовать им носить легкую одежду светлых цветов, которая отражала бы солнечные лучи и не поглощала тепло. «Часто на них надето гораздо больше, чем нужно», - утверждает Флоурис.

Однако исследователи заметили, что в некоторых случаях сами владельцы виноградников не отдавали себе отчет в том, насколько сильно падает производительность труда. Возможно, потому, что и сами они находятся под воздействием жары, предполагает Флоурис.

Глобальное потепление – постепенный рост средней температуры в климатической системе Земли. В период с 1880 по 2012 г. средняя температура у поверхности океана и суши Земли выросла примерно на 0,85ºС, причем во второй половине этого периода темпы прироста значительно возросли, достигнув примерно 0,13ºС за десятилетие. По различным прогнозам, в XXI в. рост температуры продолжится и составит еще 0,3-1,7ºС при благоприятных сценариях и 2,6-4,8ºС - при неблагоприятных.

Борьба с глобальным потеплением В 1994 г. вступила в силу Рамочная конвенция ООН об изменении климата, которую подписали большинство стран мира. В 1997 г. в дополнение к ней был подписан Киотский протокол, впервые установивший обязательства стран-участников по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. Ему на смену в 2015 г. было разработано Парижское соглашение по климату, в соответствии с которым страны-участники должны активизировать усилия по сокращению выбросов в атмосферу, чтобы удержать общий рост глобальной температуры в пределах 2ºС, желательно — 1,5ºС. Его подписали более 190 стран. Однако соглашение не предусматривает ни механизмов принуждения, ни санкций за невыполнение взятых на себя обязательств. Недавно о выходе из Парижского соглашения объявил президент США Дональд Трамп

Кроме роста температуры, глобальное потепление ведет к повышению уровня мирового океана, таянию арктических льдов, изменениям в количестве осадков в различных регионах. Изменение климата может вести к более частым и масштабным природным катаклизмам — ураганам, наводнениям, засухам и т. п.

В виноделии оно сказывается не только на их расходах, но и на вкусовых качествах продукции. Мощные кратковременные ливни размывают почвы, а жара сокращает период вызревания винограда и снижает его качество, жаловалась в интервью Reuters Мария Тамиолаки. Ее семья владеет виноградниками на греческом острове Крит. «Если так пойдет и дальше, нам придется сажать виноград выше в горах, где не так жарко, и созревать он будет дольше. Может, придется перейти на другие сорта с более длительным созреванием», - говорит она. Тем, у кого нет такой возможности, нужны будут системы орошения виноградников, предупреждает Тамиолаки. А это, в свою очередь, потребует финансовых вложений: большинство виноградников сейчас таких систем не имеют.

По данным Кипрской статистической службы, совокупные площади виноградников на острове сократились с 2009 г. по 2015 г. (последние имеющиеся данные) с 8892 га до 6584 га, в том числе под винные сорта винограда – с 8606 до 5966 га.