Владельцы авиакомпании «Сибирь» привлекли партнера

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Возможно, деньги понадобились самим Филевым (на фото Владислав Филев) М. Стулов / Ведомости

ЗАО «Группа компаний С7» продало 10,05% акций авиакомпании «Сибирь» ООО «Еврофинансы-недвижимость» за 533,4 млн руб., сообщили компании. Выходит, для сделки «Сибирь» оценена в 5,3 млрд руб. Это на 20% выше оценки для продажи принадлежавшего государству блокпакета в 2013 г. Тогда «Сибирь» была оценена в 4,4 млрд руб.