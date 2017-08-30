Транспорт
Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Филевы нашли партнера

Владельцы авиакомпании «Сибирь» привлекли партнера

10% акций перевозчика купила структура, связанная с однокурсником совладельца компании Владислава Филева

ЗАО «Группа компаний С7» продало 10,05% акций авиакомпании «Сибирь» ООО «Еврофинансы-недвижимость» за 533,4 млн руб., сообщили компании. Выходит, для сделки «Сибирь» оценена в 5,3 млрд руб. Это на 20% выше оценки для продажи принадлежавшего государству блокпакета в 2013 г. Тогда «Сибирь» была оценена в 4,4 млрд руб.

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