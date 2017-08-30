Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Грузы встали на рельсы
Железнодорожные грузовые перевозки восстанавливаются благодаря росту ставок и перевозок
Одним из стимулов для этого рынка будет программа реновации в Москве
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Крупнейшие железнодорожные компании отчитались за первое полугодие 2017 г. – все показали рост по основным финансовым показателям
А. Гордеев / Ведомости
Крупнейшие железнодорожные компании отчитались за первое полугодие 2017 г. – все показали рост по основным финансовым показателям. Причина – восстановление рыночных ставок на аренду вагонов (средняя ставка на полувагоны выросла в 2 раза до 1300–1400 руб. в сутки, на фитинговые платформы – в 1,5 раза до 1300 руб.) и рост грузоперевозок (погрузка за первую половину 2017 г. – рост на 3,6% до 620,7 млн т), поясняют компании.
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