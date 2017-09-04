Поставщик электроэнергии подал иск о банкротстве петербургской книготорговой компании

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В сети осталось всего два магазина Евгений Егоров / Ведомости

АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК) подало в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области заявление о банкротстве ОАО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский дом книги». Информация об иске появилась на сайте суда 30 августа 2017 г., сумма требований – 1,6 млн руб., истец на сайте не указан. «Это наш иск, в общую сумму требований входят стоимость потребленной электроэнергии, судебные расходы, пени и авансы», – сообщила начальник пресс-службы ПСК Карина Таукенова. По данным ПСК, задолженность ТФ «Санкт-Петербургский дом книги» за электроэнергию, которую компания использовала в 2015–2016 гг., а также в марте и с мая по июль 2017 г., составляет 792 000 руб., сообщила ПСК. По данным ПСК, с января по август 2017 г. от потребителя поступила оплата в размере 103 000 руб. Более 70% должников оплачивают счета после отключения от сети, говорит Таукенова. И добавляет, что ТФ «Санкт-Петербургский дом книги» после отключения подключалась к сетям самовольно. «Проблемы с оплатой электроэнергии у должника начались в 2015 г. За это время мы неоднократно пытались урегулировать ситуацию в досудебном порядке, учитывая социальный статус объекта. В марте 2017 г. мы предложили им снизить пени – в случае разработки графика оплаты тела долга и выплат за текущее потребление, но такой график предоставлен не был, текущее потребление не оплачивалось», – рассказывает Таукенова.

Заявление о банкротстве будет отозвано, это недоразумение, сообщил «Ведомостям» представитель ТФ «Санкт-Петербургский дом книги». От дальнейших комментариев он отказался. Иск будет отозван только в случае полного погашения долга, настаивает Таукенова.

ОАО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский дом книги» принадлежит Комитету имущественных отношений (КИО) Петербурга, зарегистрировано в 1992 г. по адресу: Невский проспект, 28. Здание Дома Зингера находится в долгосрочной аренде у Петербургского агентства недвижимости (его связывали с бывшим акционером Балтийского банка Андреем Исаевым, который в начале 2017 г. признан банкротом). После реконструкции, которую арендатор завершил в 2006 г., ТФ «Санкт-Петербургский дом книги» так и не вернулась во флагманский магазин и развивала книготорговую сеть в разных районах города. В 2012 г. получила от городской администрации право пользования 18 объектами недвижимости (около 71 000 кв. м). Сейчас большинство магазинов закрыты. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. выручка компании – 2,3 млн руб., чистый убыток – 190,8 млн руб. По словам Таукеновой, в договоре с ТФ «Санкт-Петербургский дом книги» указано пять точек энергоснабжения, но фактически в 2017 г. потребляют свет всего два магазина – на Литейном проспекте в доме 30 и доме 64, выплаты для них составляют в среднем 30 000 руб. в месяц. Отключение электроэнергии в этих магазинах запланировано на 19 сентября 2017 г., предупреждает она.

Сейчас работает всего два магазина сети – на Литейном проспекте, подтверждает председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев (он входит в совет директоров ТФ «Санкт-Петербургский дом книги»). «Город принимает все меры, чтобы сохранить ТФ «Санкт-Петербургский дом книги», – говорит он. Закон Петербурга о бюджете предусматривает выделение компании 506 млн руб. инвестиций, идет работа по получению этих средств, деньги будут освоены до конца 2017 г., говорит Серезлеев. На случай критической ситуации есть резерв, который позволяет оперативно закрыть иски по банкротству, утверждает чиновник. Он надеется, что к 2020 г. ТФ «Санкт-Петербургский дом книги» придет к положительному балансу – за счет расширения перечня адресов и возвращения в Дом Зингера до середины 2018 г.

Чтобы книжный магазин стал рентабельным, в нем необходимо торговать не только книгами, но и сопутствующими товарами, например канцелярией и подарками, говорит гендиректор сети книжных магазинов «Буквоед» Денис Котов. При условии получения субсидий от города у Дома книги есть шанс на успешное развитие, считает он.

Пять лет назад ТФ «Санкт-Петербургский дом книги» избежала банкротства. Иски подали в 2011 г. ООО «Северо-Западное книготорговое объединение» и ООО «Меркурий», которым компания была должна 6,7 млн руб. В 2012 г. она заплатила 109 млн руб. 12 кредиторам, включенным в реестр, и дело о банкротстве было прекращено.