Горнодобывающей отрасли удалось восстановиться после спада в 2015 году

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Компании резко сократили геолого-разведочные работы в прошлом году Андрей Махонин / Ведомости

Крупнейшие металлургические компании мира, после резкого спада в 2015 г., в 2016 г. решили восстановиться и перевести дыхание. Об этом пишут аналитики PwC в своем отчете о положении дел в мировой горнодобывающей промышленности. Это отразилось в росте капитализации компаний сектора, но не свидетельствует о том, что компании за год добились существенного прогресса, отмечают они.