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Статья опубликована в № 4400 от 05.09.2017 под заголовком: Удачный год металлургов

Горнодобывающей отрасли удалось восстановиться после спада в 2015 году

Капитализация крупнейших компаний за год выросла на 45% до $714 млрд

Крупнейшие металлургические компании мира, после резкого спада в 2015 г., в 2016 г. решили восстановиться и перевести дыхание. Об этом пишут аналитики PwC в своем отчете о положении дел в мировой горнодобывающей промышленности. Это отразилось в росте капитализации компаний сектора, но не свидетельствует о том, что компании за год добились существенного прогресса, отмечают они.

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