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Появился фейковый сайт об IPO Saudi Aramco

Мошенники воспользовались глобальным интересом к крупнейшему размещению акций в истории

Политическое вмешательство и недостаточная прозрачность – вот риски, к которым готовятся инвесторы, интересующиеся планами Саудовской Аравии провести IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco. Но один фактор они наверняка не принимали в расчет – появление поддельного сайта с информацией об IPO. Размещение акций Saudi Aramco, которое может стать крупнейшим в истории, запланировано на конец 2018 г., но мошенники решили воспользоваться интересом к нему инвесторов со всего мира уже сейчас.

Зарегистрированный в Великобритании сайт www.aramcoipo.org предлагает потенциальным инвесторам доступ к новостям, «ценной информации об IPO» и «выгодным возможностям» в обмен на контактные данные пользователей и информацию об их личном состоянии. «ПОДПИШИТЕСЬ СЕЙЧАС, и мы покажем вам, почему IPO Aramco важно для каждого инвестора. Попробуйте наш сервис в течение семи дней. Без кредитной карты, без риска», – говорится на сайте, который обновлялся последний раз 27 сентября.

Дизайн сайта напоминает официальные веб-ресурсы Saudi Aramco. На нем есть ссылки на региональные хабы, в которых работает крупнейшая нефтяная компания мира.

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