Появился фейковый сайт об IPO Saudi Aramco
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Политическое вмешательство и недостаточная прозрачность – вот риски, к которым готовятся инвесторы, интересующиеся планами Саудовской Аравии провести IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco. Но один фактор они наверняка не принимали в расчет – появление поддельного сайта с информацией об IPO. Размещение акций Saudi Aramco, которое может стать крупнейшим в истории, запланировано на конец 2018 г., но мошенники решили воспользоваться интересом к нему инвесторов со всего мира уже сейчас.
Зарегистрированный в Великобритании сайт www.aramcoipo.org предлагает потенциальным инвесторам доступ к новостям, «ценной информации об IPO» и «выгодным возможностям» в обмен на контактные данные пользователей и информацию об их личном состоянии. «ПОДПИШИТЕСЬ СЕЙЧАС, и мы покажем вам, почему IPO Aramco важно для каждого инвестора. Попробуйте наш сервис в течение семи дней. Без кредитной карты, без риска», – говорится на сайте, который обновлялся последний раз 27 сентября.
Дизайн сайта напоминает официальные веб-ресурсы Saudi Aramco. На нем есть ссылки на региональные хабы, в которых работает крупнейшая нефтяная компания мира.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}