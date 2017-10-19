Бывшие партнеры Тельмана Исмаилова нальют Jack Daniel’s
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Дистрибутор АСТ с 1 марта 2018 г. станет новым партнером производителя алкоголя Brown-Forman на российском рынке. Об этом «Ведомостям» рассказал Леонид Рафаилов, совладелец операционной компании дистрибутора «АСТ – интернэшнл инваэронмэнт», и подтвердил представитель Brown-Forman. Контракт подписан в сентябре, уточнил Рафаилов.
Brown-Forman – американский производитель крепкого алкоголя: виски Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Early Times, Old Forester, водки Finlandia, текилы Herradura, El Jimador и др. С октября 2010 г. его продукцию на российский рынок поставляло российское подразделение ботлера компании Coca-Cola – «Coca-Cola HBC Россия». Последняя завершит сотрудничество с Brown-Forman 28 февраля 2018 г., уточнил представитель «Coca-Cola HBC Россия».
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