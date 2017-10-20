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Артур Топорков
ТЭК
Статья опубликована в № 4433 от 20.10.2017 под заголовком: Ирак не делится нефтью

Ирак объявил незаконными нефтяные соглашения с Курдистаном

Накануне «Роснефть» договорилась с правительством Иракского Курдистана о приобретении долей в месторождениях за $400 млн

В четверг Ирак заявил, что считает незаконными соглашения о разработке нефтегазовых месторождений, если они были заключены без участия министерства нефти страны. «Такие соглашения и контракты являются незаконными и не имеют обязательной силы для иракского государства», – сообщил министр нефти Ирака Джаббара аль-Луайби. Правительство Ирака оставляет за собой право оспорить их в национальных и международных судах «в целях защиты национального богатства», сказал аль-Луайби.

Восемнадцатого октября «Роснефть» объявила о заключении соглашения с правительством Иракского Курдистана о покупке 80%-ной доли в пяти нефтяных месторождениях региона. Сумма сделки может составить около $400 млн. Суммарные запасы месторождений – около 670 млн барр. нефти. «Ключевые условия соглашений и базовые принципы распределения продукции аналогичны СРП в Иракском Курдистане, которые подписаны другими международными нефтегазовыми компаниями», – говорится на сайте компании.

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