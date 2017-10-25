На пустыре рядом с «Маяковской» построят люксовый отель Fairmont
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Девелопер элитной недвижимости Vesper подписал соглашение с гостиничной группой AccorHotels об управлении строящимся 5-звездочным отелем на 1-й Тверской-Ямской улице рядом с метро «Маяковская». Об этом «Ведомостям» рассказал совладелец Vesper Борис Азаренко и подтвердил региональный директор AccorHotels Алексис Деларофф.
По их словам, отель на 142 номера откроется в 2019 г. и станет первой гостиницей под брендом Fairmont в России. Сеть также будет управлять 50 апартаментами, которые запланированы в этом проекте. Под брендом Fairmont Hotels and Resorts работает 75 пятизвездочных отелей в 23 странах. Самые известные ее отели – The Plaza в Нью-Йорке и Savoy в Лондоне.
У Fairmont более чем вековой опыт в сфере гостеприимства, объясняет выбор бренда Азаренко. «На наш взгляд, именно Fairmont наилучшим образом отвечает духу выбранного места и архитектурной концепции проекта, а также является прекрасным дополнением коллекции роскошных отелей Москвы», – говорит Деларофф.
Первый «люкс»
В России, странах СНГ и Грузии у Accor 49 действующих отелей, в основном категории 3-4 звезды. Fairmont как бренд очень давно пытается выйти на российский рынок, напоминает руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер. В частности, предполагалось, что эта сеть будет управлять гостиницей «Пекин» на «Маяковской». Такая договоренность была достигнута еще в 2011 г. с владельцем «Пекина» – «Галс-девелопментом».
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