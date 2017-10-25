Туристы заваливают Кипр мусором

Сейчас на Кипре перерабатывается лишь 19% отходов Jamal Saidi / Reuters

Несмотря на усилия властей Кипра по сокращению свалок, раздельному сбору и переработке мусора, системы утилизации отходов испытывают серьезное напряжение из-за проблем, порожденных рекордным притоком иностранных туристов. По оценкам Кириакоса Парпунаса из компании Green Dot, занимающейся переработкой мусора, прирост его количества из-за туристов эквивалентен тому, как если бы постоянное население острова увеличилось на 300 000 человек (сейчас оно составляет 866 000 человек). «Думаю, острову будет очень сложно справиться с растущим количеством мусора, который будет произведен», – сказал агентству AFP Паникос Микаэль, управляющий пятизвездочным отелем Alion Beach в Айа-Напе.

За первые девять месяцев 2017 г. на остров прибыло 3 млн человек, что примерно на 15% больше, чем с января по сентябрь 2016 г., и является максимальным показателем для этого периода. Кипрская организация по туризму ожидает рекорда и по итогам года – число туристов может превысить 3,6 млн человек против 3,19 млн в прошлом году (потенциальный рост почти на 13%).

Как сообщило недавно статистическое агентство Eurostat, в 2016 г. Кипр занял третье место среди 28 стран Евросоюза по росту числа авиапассажиров – на 18,1% до 8,962 млн человек. В этом году пассажиропоток должен еще больше вырасти, ведь, например, в августе 2017 г. Кипр посетило рекордное количество туристов – 523 651 (на 14,2% больше, чем в августе 2016 г.). Приток туристов значительно увеличивает производство отходов в пересчете на душу населения.

По информации Eurostat за 2013 г. (последний год, за который доступны такие данные), на кипрских свалках было захоронено около 79% муниципальных отходов. Это гораздо выше среднего показателя по Евросоюзу (28%).

Сейчас на Кипре перерабатывается лишь 19% отходов (в Европе в среднем – 44%). При этом ситуация с утилизацией на острове значительно улучшилась с 2005 г., когда в ответ на новые законодательные нормы ЕС была создана компания Green Dot, на которую сейчас приходится львиная доля переработки мусора. Она провела ряд рекламных кампаний, призывающих к раздельному сбору и переработке мусора. «Мы начинали с нуля. Никакой инфраструктуры не было. Не было сортировки мусора. Полностью отсутствовала культура раздельного сбора», – вспоминает Парпунас.

По словам управляющего одного из предприятий Green Dot Андреаса Андреу, примерно пятая часть мусора, сданного его компании на переработку, в итоге все равно отправляется на свалку, потому что в нем оказываются отходы, переработке не подлежащие.

Но проблема Кипра заключается не только в наплыве туристов в последние годы, но и в том, что он является островным государством. Для островов же обычно характерны небольшой размер населения и территории, обособленность, дороговизна транспорта, зависимость от внешней помощи в переработке мусора, говорилось в исследовании лаборатории природообустройства Gaia Кипрского университета. Из-за этого переработка мусора на островах часто экономически невыгодна, ведь для обеспечения инфраструктуры и соответствующих услуг им требуется тратить бóльшую долю финансовых и людских ресурсов, чем более крупным странам.

Чтобы Кипр мог выполнить целевые нормативы ЕС и к 2020 г. перерабатывать не менее половины муниципальных отходов, властям нужно предпринимать больше усилий, считает Парпунас. «Нам не хватает многих важных инструментов, которые по-настоящему могут стимулировать людей и создавать культуру раздельного сбора мусора», – говорит он. В 2005 г. Green Dot предъявила правительству Кипра список из 10 требований, спустя 12 лет семь из них так и не были выполнены, продолжает Парпунас. Особенно важным он считает введение схем финансового стимулирования раздельного сбора мусора и налога на свалки.

Правительство работает над тем, чтобы стимулировать людей передавать больше мусора на переработку, но на свалки до сих пор отправляется очень большая доля отходов, признает Костас Хаджипанайоту, директор департамента защиты окружающей среды. «На свалках оказывается так много мусора, потому что мы опаздываем с созданием необходимой [для раздельного сбора] инфраструктуры и формированием соответствующей культуры», – цитирует его AFP.

Власти некоторых городов (например, Айа-Напы) установили контейнеры для раздельного сбора мусора в местах, где бывает много туристов. Кроме того, муниципалитет Айа-Напы планирует к весне 2018 г. организовать сбор органических отходов из отелей. Отель Alion Beach сортирует мусор на разные категории и отправляет на переработку. По словам Микаэля, Alion Beach начал это делать еще в 2003 г. и с тех пор сократил количество мусора, отправляемого на свалку, на 50% в пересчете на одного постояльца.