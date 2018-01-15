Менеджмент «Лукойла» лишится контрольного пакета в компании

Статья опубликована в № 4486 от 15.01.2018 под заголовком: «Лукойл» останется без контроля

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Еще «Лукойл» сообщил, что проведет выкуп своих акций Евгений Егоров / Ведомости

Кипрской «дочке» «Лукойла» Lukoil Investment принадлежит 16,57% компании (в основном они выкуплены у Conoco Phillips; на Московской бирже пакет стоит 550 млрд руб.). Совет директоров «Лукойла» одобрил погашение большей части этих акций. Президент «Лукойла» Вагит Алекперов сообщил, что до конца года будет погашено 11,84%, или 100 млн акций, а оставшаяся доля будет направлена на мотивацию работников компании.

С квазиказначейскими акциями менеджмент компании контролирует ее: по данным на июнь, у Алекперова было 24,8%, у вице-президента Леонида Федуна на конец 2016 г. – 9,8%, другим сотрудникам «Лукойла» на конец 2016 г. принадлежало 1,73%. После погашения доля Алекперова, по его словам, не превысит 30%, доля Федуна будет чуть более 10% и вместе с сотрудниками «Лукойла» у менеджмента станет 46%, посчитали «Ведомости».

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