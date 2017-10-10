Алекперов отказался считать сына преемником

Основатель и руководитель крупнейшей частной нефтегазовой компании России «Лукойл» Вагит Алекперов думает о преемнике, но не видит руководителем компании своего сына.

«Сегодня существуют риски со стороны конкуренции в России, есть риски, связанные с санкциями», - сказал он в интервью Bloomberg TV, отметив, что ему потребуется остаться CEO «Лукойла» еще на три-пять лет после преодоления «Лукойлом» 25-летнего рубежа (пройден в 2016 г.). «Для меня преодолевать риски в России легче, чем кому-либо другому», - сказал Алекперов.

Алекперов отметил, что думает о преемнике, но не стал комментировать, кого имеет в виду. «Я полагаю, что на следующие три-пять лет мне нужно продолжать работать, подготавливая преемника. Если бы меня спросили, будет ли это мой сын, ответ - нет. Эта работа слишком сложная, чтобы завещать ее моему сыну», - сказал Алекперов.

В 2013 г. Алекперов говорил, что его сын «не будет иметь права расщеплять и продавать» принадлежащий ему пакет акций «Лукойла». Сыну Алекперова Юсуфу 27 лет, в 2012 г. он закончил РГУ нефти и газа им. Губкина по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных месторождений».