Алекперов не ждет попыток «Роснефти» поглотить «Лукойл»

«Роснефть» не будет делать односторонних попыток купить «Лукойл», так как для этого не выработан соответствующий механизм, уверен президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Как передает ТАСС, он сказал это Financial Times. Он отметил, что до сих пор главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину «приходилось покупать лишь те активы, которые были доступны для продажи». «ТНК была продана акционерами. "Башнефть" выставили на продажу. Но не "Лукойл", - подчеркнул он. "Не существует другого механизма покупки, если мы не продаемся", - объяснил он.

Поэтому Алекперов не ожидает "каких-либо действий против себя". "Я не даю никаких оснований для этого", - считает президент "Лукойла".