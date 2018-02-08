«Норникель» и «Русская платина» инвестируют 250 млрд рублей в месторождения на Таймыре

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Совместный проект «Норникеля» и «Русской платины» может окупиться за 5–7 лет Русская Платина

«Норникель» и «Русская платина» будут вместе разрабатывать на Таймыре месторождения платиноидов, а также никеля и меди. За право обладать ими нынешние партнеры спорили шесть лет назад. Соглашение об этом 7 февраля подписали президент «Норникеля» Владимир Потанин и президент «Русской платины» Муса Бажаев. Совокупные инвестиции оцениваются в 250 млрд руб.

Компании собираются до конца 2018 г. создать на паритетной основе совместное предприятие. «Норникель» внесет в него лицензию на право разработки Масловского месторождения, а «Русская платина» – лицензии на Черногорское месторождение и Норильск-1. Все они находятся в Норильском промышленном районе и содержат залежи вкрапленных полиметаллических руд. Суммарные запасы новой компании составят около 4300 т металлов платиновой группы и 6,3 млн т меди и никеля – это самый масштабный проект разработки месторождений металлов платиновой группы в мире, подчеркивает представитель «Норникеля». Партнеры собираются ежегодно производить 70–100 т металлов платиновой группы (от 2,78 млн до 3,31 млн унций), говорится в сообщениях «Норникеля» и «Русской платины». Это масштаб самого «Норникеля» – крупнейшего в мире производителя платиноидов. В прошлом году он произвел 3,45 млн унций (2,78 млн унций палладия и 670 000 унций платины). Показатели «Русской платины» существенно скромнее – 44 939 унций платины.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}