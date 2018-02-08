Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4504 от 08.02.2018 под заголовком: Платиновый мир

«Норникель» и «Русская платина» инвестируют 250 млрд рублей в месторождения на Таймыре

После многолетнего противостояния компании будут совместно добывать металлы платиновой группы

«Норникель» и «Русская платина» будут вместе разрабатывать на Таймыре месторождения платиноидов, а также никеля и меди. За право обладать ими нынешние партнеры спорили шесть лет назад. Соглашение об этом 7 февраля подписали президент «Норникеля» Владимир Потанин и президент «Русской платины» Муса Бажаев. Совокупные инвестиции оцениваются в 250 млрд руб.

Компании собираются до конца 2018 г. создать на паритетной основе совместное предприятие. «Норникель» внесет в него лицензию на право разработки Масловского месторождения, а «Русская платина» – лицензии на Черногорское месторождение и Норильск-1. Все они находятся в Норильском промышленном районе и содержат залежи вкрапленных полиметаллических руд. Суммарные запасы новой компании составят около 4300 т металлов платиновой группы и 6,3 млн т меди и никеля – это самый масштабный проект разработки месторождений металлов платиновой группы в мире, подчеркивает представитель «Норникеля». Партнеры собираются ежегодно производить 70–100 т металлов платиновой группы (от 2,78 млн до 3,31 млн унций), говорится в сообщениях «Норникеля» и «Русской платины». Это масштаб самого «Норникеля» – крупнейшего в мире производителя платиноидов. В прошлом году он произвел 3,45 млн унций (2,78 млн унций палладия и 670 000 унций платины). Показатели «Русской платины» существенно скромнее – 44 939 унций платины.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике