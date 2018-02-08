«Норникель» и «Русская платина» инвестируют 250 млрд рублей в месторождения на Таймыре
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«Норникель» и «Русская платина» будут вместе разрабатывать на Таймыре месторождения платиноидов, а также никеля и меди. За право обладать ими нынешние партнеры спорили шесть лет назад. Соглашение об этом 7 февраля подписали президент «Норникеля» Владимир Потанин и президент «Русской платины» Муса Бажаев. Совокупные инвестиции оцениваются в 250 млрд руб.
Компании собираются до конца 2018 г. создать на паритетной основе совместное предприятие. «Норникель» внесет в него лицензию на право разработки Масловского месторождения, а «Русская платина» – лицензии на Черногорское месторождение и Норильск-1. Все они находятся в Норильском промышленном районе и содержат залежи вкрапленных полиметаллических руд. Суммарные запасы новой компании составят около 4300 т металлов платиновой группы и 6,3 млн т меди и никеля – это самый масштабный проект разработки месторождений металлов платиновой группы в мире, подчеркивает представитель «Норникеля». Партнеры собираются ежегодно производить 70–100 т металлов платиновой группы (от 2,78 млн до 3,31 млн унций), говорится в сообщениях «Норникеля» и «Русской платины». Это масштаб самого «Норникеля» – крупнейшего в мире производителя платиноидов. В прошлом году он произвел 3,45 млн унций (2,78 млн унций палладия и 670 000 унций платины). Показатели «Русской платины» существенно скромнее – 44 939 унций платины.
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