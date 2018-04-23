Мусор Подмосковья вывезут компании «Ростеха» и Игоря Чайки

Контракты с операторами будут заключены на 10 лет Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Завершена процедура рассмотрения заявок от компаний в конкурсе региональных операторов по обращению с отходами, сообщил «Ведомостям» представитель минэкологии Московской области. Оператор выбран в каждом из семи кластеров региона, который поделен по территориальному признаку: Алексинский, Воскресенский, Каширский, Ногинский, Рузский, Сергиево-Посадский, Чеховский.

Для участия в конкурсе было подано 14 заявок, однако на торги допустили семь компаний, уточнил представитель минэкологии. Именно они с 2019 г. будут обеспечивать транспортирование твердых коммунальных отходов на объекты обработки, утилизации, обезвреживания отходов, указано в лотовой документации. За эту услугу регион заплатит семи компаниям 187,7 млрд руб. С операторами будут обязаны заключать все договоры на вывоз мусора муниципалитеты. Прежде договоры заключали частники и полигоны без посредников; вывозом мусора занимались более 300 организаций.

Контракты с операторами будут заключены на 10 лет. Самым крупным станет структура с участием «Ростеха» – «РТ-инвест» (на 25,01% принадлежит «Ростеху», на 74,99% – гендиректору компании Андрею Шипелову). Компании, входящие в «РТ-инвест», выиграли право на сбор, транспортировку, переработку и утилизацию отходов в трех кластерах: Сергиево-Посадском, Каширском и Рузском. В общей сложности контракты «РТ-инвесту» оцениваются в 109,1 млрд руб. Самый дорогой контракт – на 44,67 млрд руб. – в Сергиево-Посадском кластере; он оказался самым многочисленным по населению, там проживает более 1,627 млн человек.

Мусор – сжигать

«РТ-инвест» уже анонсировал строительство четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье. Предприятия будут не просто сжигать мусор (700 000 т в год каждое), но и вырабатывать электроэнергию. Стоить каждый завод будет 31 млрд руб. Окупаться они будут в течение 15 лет за счет продажи электроэнергии промышленным потребителям региона. Структура «РТ-инвеста» также занимается сбором и утилизацией мусора на северо-западе Москвы.

Сбором мусора на северо-восточном направлении (Ногинский кластер) будет заниматься компания «Хартия», которая принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки – Игорю. Сумма контракта – 34,9 млрд руб. Представитель компании объясняет выбор этого направления тем, что «Хартия» уже занимается вывозом мусора в двух округах Москвы – Северо-Восточном и Восточном.

Воскресенский кластер достался компании «СПМ Долгопрудный», аффилированной еще с одним московским оператором – компанией «Эколайн». Ранее компания принадлежала бывшим акционерам строительной компании АРКС. Позднее ее владельцы неоднократно менялись; по данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас владельцем указано ООО «Лига-транс», которое, в свою очередь, принадлежит гонконгской компании Acmero Ltd. Еще один московский оператор, «МСК-НТ», принадлежащий бизнесмену Игорю Черемскому, будет работать на юге (Чеховский кластер). Сумма контракта – 17,05 млрд руб.

На эти торги подавала заявку также «МКМ-логистика», принадлежащая семье девелопера Александра Чигиринского, одним из бенефициаров компании «Коммерсантъ» называл сына Германа Грефа, Олега. Но 12 апреля, в день рассмотрения заявок, «МКМ-логистика» отозвала свою. Самый маленький контракт – на 7,88 млрд руб. – у ООО «Экопромсервис»; эта компания выиграла право на сбор и вывоз мусора на северо-западе (Алексинский кластер). Компания производит оборудование для переработки отходов с 2012 г., ее основной владелец – Людмила Анциферова (данные «СПАРК-Интерфакса»).

Требования Московской области к оператором гораздо менее жесткие, чем в столице. По сути, областным операторам необходимо иметь технику для сбора и вывоза мусора; а вывозить мусор они будут в соответствии со схемой, которая определена властями в территориальной схеме размещения по обращению с отходами. В Москве же операторы отвечают за всю цепочку обращения с отходами – сбор, транспортировку, переработку и утилизацию. В 2012–2014 гг. мэрия провела девять тендеров на право заключения 15-летних контрактов совокупной стоимостью более 142 млрд руб. Мусор со всех округов, кроме Южного и новой Москвы, вывозят и утилизируют пять компаний. Каждый оператор до конца 2018 г. должен создать сортировочные пункты и полигоны, куда должна уходить отсортированная органика.

Хватит ли свалок?

Основная задача подмосковных властей при проведении этого конкурса – качественное оказание услуги для населения, комментирует Игорь Чайка. По его словам, важно организовать раздельный сбор отходов для дальнейшей их переработки, ликвидировать несанкционированные свалки на территории области – за их появление с 2019 г. будут отвечать как раз региональные операторы.

Основная проблема, с которой столкнутся региональные операторы, – это нехватка мощностей для размещения отходов: после того как в области была закрыта большая часть полигонов, новых вместо них не открыли и пока проблема с утилизацией мусора в Подмосковье до сих пор не решена до конца, комментирует председатель правления ОАО «Отраслевой оператор по обращению с отходами» Дмитрий Тукнов. За последние несколько лет в Подмосковье закрыли 24 мусорных полигона. Всего в регионе осталось 15 полигонов, которые принимают как областной мусор, так и московский. Жители Московской области около полугода назад начали массово протестовать против завоза на оставшиеся полигоны отходов, которые ранее размещали на закрытых полигонах. Против действующей системы по обращению с отходами протестуют жители Волоколамска, Клина, Коломны, Дмитрова, Серпухова и многих других подмосковных городов. Ситуация с протестами обострилась в марте, когда после выброса свалочного газа в больницу в Волоколамске с подозрением на отравление попали более 50 детей и взрослых.

Представители «МСК-НТ» и «РТ-инвеста» не ответили на вопросы «Ведомостей»; с «СПМ Долгопрудный», «Экопромсервисом», «МКМ-логистикой» связаться не удалось.

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