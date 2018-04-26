Производитель «Петелинки» отложил размещение акций на Московской бирже

По словам гендиректора группы «Черкизово» Сергея Михайлова, размещение может состояться в будущем Черкизово

Один из крупнейших в России производителей мяса – группа компаний «Черкизово» отложила размещение акций на Московской бирже (SPO). Об этом говорится в сообщении компании.

Причина - «высокая волатильность на рынке ценных бумаг». «Компания сохраняет намерение увеличить ликвидность своих акций путем размещения на Московской бирже, в связи с чем продолжит внимательно следить за развитием ситуации на рынках капитала», - говорится в пресс-релизе. По словам гендиректора группы «Черкизово» Сергея Михайлова, размещение может состояться в будущем, «в более благоприятное время, когда инвесторы смогут в полной мере оценить инвестиционную привлекательность группы».

«Черкизово» объявило о намерении провести SPO в начале апреля. Организаторы сделки - Goldman Sachs, JPMorgan и «Сбербанк CIB». Предполагалось, что инвесторы смогут купить акции из долей основного акционера группы – семьи ее основателя Игоря Бабаева – и 100%-ной «дочки» «Черкизово» – АПК «Михайловский» (6,6%). Сколько именно составит предлагаемый инвесторам пакет, компания не раскрывала.

Миллиарды на курах и поросятах В 2017 г. выручка «Черкизово» превысила 90 млрд руб. (+10%), скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и начисленной амортизации (EBITDA) – 15,3 млрд руб. (+49%). Среди ее брендов – «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-пава» и др.

Всего компания хотела продать инвесторам бумаги на сумму свыше $300 млн, из которых она бы получила около $150 млн с учетом запланированной после сделки допэмиссии. Деньги нужны были, в частности, на погашение долгов и потенциальные сделки.

Через несколько дней после объявления о предстоящем SPO «Черкизово» США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также 15 компаний. После этого, а также эскалации ситуации в Сирии российский рынок акций обвалился.

Из-за сильной волатильности рынка подготовку к IPO в Москве приостановил российский IT-холдинг IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого. По данным «Коммерсанта», также под вопросом оказалось IPO российского сервиса по поиску работы HeadHunter на бирже NASDAQ.

Бабаев создал «Черкизово» в начале 1990-х гг. на базе Черкизовского мясоперерабатывающего комбината. В 2006 г. группа первой из российских аграриев провела IPO на Лондонской бирже. В 2017 г. основной акционер выкупил бумаги у крупнейших миноритариев, и «Черкизово» ушло с Лондонской биржи. Сейчас в свободном обращении остаются 2,35% на Московской бирже. У семьи Бабаева, по данным группы, 82,52% акций «Черкизово», 8% – у испанского партнера Grupo Corporativo Fuertes, около 0,48% – у менеджмента.