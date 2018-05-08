Зять Тимченко нашел партнера для строительства рыбного завода на Севере

Им стал производитель морепродуктов под брендом «Бухта изобилия»

Статья опубликована в № 4562 от 08.05.2018 под заголовком: Мастер-класс для зятя Тимченко

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ГК «Агама» выпускает рыбу и морепродукты под брендами Agama и «Бухта изобилия», управляет сетью магазинов «Рыбная мануфактура № 1» Группа компаний «Агама»

Компания «Агама РТ» в конце 2017 г. стала владельцем 49,99% долей «Русской трески» из Мурманска, свидетельствуют данные ЕГРЮЛа. Последнюю фирму контролирует 100%-ная «дочка» Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Глеба Франка. Он сын гендиректора судоходной компании «Совкомфлот», бывшего министра транспорта Сергея Франка и зять друга Владимира Путина Геннадия Тимченко.

«Агама РТ», по данным ЕГРЮЛа, принадлежит Юрию Алашееву и Игорю Лысенкову, основателям и совладельцам ГК «Агама». Группа специализируется на переработке рыбной продукции: она выпускает рыбу и морепродукты под брендами Agama и «Бухта изобилия», управляет сетью магазинов «Рыбная мануфактура № 1». По данным Рыбной ассоциации, это один из крупнейших переработчиков рыбной продукции в России. Данные по производству компания не раскрывает.