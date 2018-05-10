Utair заказала 30 Boeing новейшего поколения стоимостью около $1,7 млрд

Это крупнейший заказ российской авиакомпании на новейшие ремоторизированные самолеты Airbus или Boeing Андрей Гордеев / Ведомости

В начале апреля Utair заказал 30 самолетов Boeing 737 MAX с двигателями производства компании CFM, сообщил Boeing в ежемесячном отчете о новых контрактах. Гендиректор Utair Андрей Мартиросов подтвердил это. «Речь идет о модели Boeing 737 MAX 8, – говорит топ-менеджер. – Первые два судна из этого заказа мы получим в 2019 г.». Наблюдательный совет Utair одобрил лизинговые контракты на 2019-2020 гг., дальнейшие поставки будут зависеть от конъюнктуры рынка, продолжает Мартиросов: «Обновление флота по нашей финансовой модели планируется завершить в 2025 г.». Два судна в 2019 г. поставит Utair лизинговая компания AerCap, сообщала последняя.

Каталожная цена самолета B-737 MAX 8 составляет $117,1 млн, сообщается на сайте производителя. Этот показатель используется для расчета авансов при заключении контрактов, реальная цена самолета при крупном заказе составляет примерно 50% от каталожной цены. Соответственно, заказанные Utair самолеты могут стоить примерно $1,76 млрд.

Это крупнейший разовый заказ российской авиакомпании на ремоторизированные самолеты Airbus или Boeing. Больше новейших судов заказала S7 Group (включает авиакомпании «Сибирь» и «Глобус») - 37 самолетов, в том числе десять Boeing 737 MAX 8 (первые поступят этой осенью) и 27 Airbus 320/321 neo (уже получила четыре, по данным Росавиации).

Суда MAX и neo – это новейшие модели самых популярных в мире среднемагистральных узкофюзеляжных судов В-737 и А-320. Они начали поставляться авиакомпаниям соответственно в 2017 и 2016 гг. За счет новых двигателей они потребляют меньше топлива – до 15% ниже по сравнению с предшественниками, имеют большую дальность полета и более высокий уровень комфорта.

Utair начинал программу обновления флота в 2013 г. именно с крупного заказа у Boeing, напоминает Мартиросов. Компания успела получить первые шесть судов, но после кризиса в авиаперевозках в 2015-2016 гг. самолеты были возвращены лизингодателю, продолжает он: «Впоследствии мы трансформировали оставшуюся партию в заказ на 30 Boeing 737 MAX 8». Эти суда заменят в парке компании меньшие по вместимости Boeing 737-500, за счет чего будут увеличиваться общая кресельная емкость и топливная эффективность Utair, продолжает он. Общее количество самолетов в парке авиакомпании расти не будет.

Флот Utair состоит из 65 самолетов, в том числе 32 Boeing 737-500 вместимостью 126 кресел. Boeing 737 MAX 8 вмещают до 178 пассажиров в двуклассной компоновке и до 210 в моноклассной. Также в парке у Utair 14 региональных ATR-72, 16 Boeing 737-400/800 и три дальнемагистральных Boeing 767.

Utair – единственная крупная авиакомпания, которая в 2014-2017 гг. не обновляла и не расширяла флот. Наоборот, в 2014-2015 гг. флот сократился почти вдвое по программе повышения эффективности. Это помогло авиакомпании в конце 2015 г. реструктурировать банковский долг на 43 млрд руб. В апреле Utair зафрахтовала у авиакомпании «Ираэро» три российских SSJ100 вместе с экипажами. «Ираэро» выполняет на них полеты по маршрутной сети Utair, последняя также ведет продажи билетов.

В январе-марте Utair перевезла 1,7 млн пассажиров (+15,9% год к году), это третий результат в России после групп «Аэрофлот» и S7. Национальный перевозчик новейшие ремоторизированные Airbus и Boeing не заказывал, вместо этого он заказал 50 российских среднемагистральных МС-21. Этот самолет сейчас проходит испытания (производит его корпорация «Иркут», входящая в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию), поставки национальному перевозчику начнутся в 2020 г.