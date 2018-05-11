Китай переманивает летчиков со всего мира

Пилоты авиалайнеров могут зарабатывать там в 2–4 раза больше, чем на Западе

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Почти половина из 5053 китайских пилотов-стажеров в 2017 г. готовились за рубежом Kin Cheung / AP

Из-за растущего спроса на авиаперелеты китайские компании активно нанимают иностранных пилотов и инвестируют в летные школы за границей. Это увеличивает нехватку летчиков, с которой авиаперевозчики уже столкнулись в других регионах.

Китайский авиабум

В прошлом году, по данным Международной организации гражданской авиации (ICAO), китайский рынок авиаперевозок вырос на 13% до 549 млн пассажиров; это вдвое больше, чем в 2010 г. Рост вызван увеличением численности среднего класса, расширением маршрутов китайских авиакомпаний и тем, что другие страны в попытке привлечь китайских туристов смягчают требования для получения ими визы. По прогнозам Международной ассоциаций воздушного транспорта (IATA), к 2022 г. Китай обгонит США и станет крупнейшим в мире рынком авиаперевозок. По оценкам Boeing, стране к 2035 г. потребуется 110 000 новых пилотов, а ее авиакомпании в ближайшие два десятилетия приобретут 7000 новых пассажирских самолетов.

«Рост китайской авиации является беспрецедентным на нашей памяти и, возможно, в истории, – утверждает юрист из Гонконга Пол Джебели, специализирующийся на отрасли. – Число заказанных самолетов превышает число имеющихся пилотов».

Но нехватка пилотов приводит к отмене полетов и угрожает прибыли авиакомпаний и развитию отрасли во всем мире. Например, Ryanair в сентябре отменила 20 000 рейсов из-за проблем с дефицитом пилотов и чрезмерной загруженности работающих летчиков. Из-за этого лоукостеру также пришлось признать профсоюзы и согласиться на их условия оплаты труда, из-за чего его расходы увеличатся на 100 млн в год, начиная с 2019 г. Emirates также была вынуждена отменить в мае ряд рейсов из-за нехватки примерно 125 пилотов. Как отметил гендиректор Emirates Тим Кларк, китайские авиаперевозчики предлагают пилотам очень щедрые условия, чтобы они перебрались в Шанхай или Пекин.