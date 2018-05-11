Китай переманивает летчиков со всего мира
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Из-за растущего спроса на авиаперелеты китайские компании активно нанимают иностранных пилотов и инвестируют в летные школы за границей. Это увеличивает нехватку летчиков, с которой авиаперевозчики уже столкнулись в других регионах.
Китайский авиабум
В прошлом году, по данным Международной организации гражданской авиации (ICAO), китайский рынок авиаперевозок вырос на 13% до 549 млн пассажиров; это вдвое больше, чем в 2010 г. Рост вызван увеличением численности среднего класса, расширением маршрутов китайских авиакомпаний и тем, что другие страны в попытке привлечь китайских туристов смягчают требования для получения ими визы. По прогнозам Международной ассоциаций воздушного транспорта (IATA), к 2022 г. Китай обгонит США и станет крупнейшим в мире рынком авиаперевозок. По оценкам Boeing, стране к 2035 г. потребуется 110 000 новых пилотов, а ее авиакомпании в ближайшие два десятилетия приобретут 7000 новых пассажирских самолетов.
«Рост китайской авиации является беспрецедентным на нашей памяти и, возможно, в истории, – утверждает юрист из Гонконга Пол Джебели, специализирующийся на отрасли. – Число заказанных самолетов превышает число имеющихся пилотов».
Но нехватка пилотов приводит к отмене полетов и угрожает прибыли авиакомпаний и развитию отрасли во всем мире. Например, Ryanair в сентябре отменила 20 000 рейсов из-за проблем с дефицитом пилотов и чрезмерной загруженности работающих летчиков. Из-за этого лоукостеру также пришлось признать профсоюзы и согласиться на их условия оплаты труда, из-за чего его расходы увеличатся на 100 млн в год, начиная с 2019 г. Emirates также была вынуждена отменить в мае ряд рейсов из-за нехватки примерно 125 пилотов. Как отметил гендиректор Emirates Тим Кларк, китайские авиаперевозчики предлагают пилотам очень щедрые условия, чтобы они перебрались в Шанхай или Пекин.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
** ****** *********, ******** ******* ******* *********** ****** ** ************* ** **** ********** ******* *********** * ********* ***********. ********* ***** **********, *** *** ******* ** ********* ******** * ******* ******* ** ********* * ******* ********* * *********** ********* ** ********** * ******** *******.
******* * *****
********** ********** * ***** ******* * ****** ******* ***** ********* * ****-**** **. * ********* ****** ******** *************** ****** – ***** *******, *** *****, ***** ******** * ****** ******** – ***** ******** ******** ******** * ******** ***** ******* ** ********.
«********* ************ ***** ******** ********», – ******* ********* ****** ************* **** ****, *** ******** ******** ** ******** ******* ** ********. ** ****** *****, ****** ** ********* ******* * ********* ***** ****** ***** * ***** ************ * ****** **** ******. *** ** ********, ** ********* ** *** * ****** ****** ********* *******, ************ *********** ******* * ** ********** *******, ***** * $** *** ** $** *** * *****.
«********* ********* ************ ********** ************ ******* ********, ******* ***** ***** ********* *********** ******** ********», – ******* ****** ****, ********* ************* * ************* ********** ******* (****).
********** * ****** *****
********* ************ ***** ********** ********* ********* *** ******* * ********* ********* ********** ******* ********. ** * ***** ****** ** ****** *****, * **-** *********** ** ************* ********** ************ ********* ********** *** **** ************ * ************ *******. ***** ******** ** **** ********* *******-******** * **** *. ********** ** *******, * *** ********** ******** ******** *** ****** **** * ***, ****** * *********. «********* ******** ******* *********** ****** ***** ** ********* * *** ** ******** * ******, – ********** *******. – ****** ********* ****** **** * ******** ******* ** ** ************ *********».
********, * **** *. ***** ******* ******** **% ************** ************* ****** ***** *** ******. * **** **** ******** ******* *** *** ******* * ********* ******* ** ********** ***** ****, *** ******* $** *** * ********** *** ****** *******. «****** ******* ********** ***** ******** ***** *********. *** ********, *** ** ***** ************* * ******** * *******, ******* ** *** ******», – ******** *********** ******** *** ****** **** ********. ***** * *** ****** ***** ** ****** **** ** ***** ****.
****** *********** ** ***** * ****** ***** ********* ****** ** ********* ** **% ***** ******* ********, ********** ******** ******* *********** *******. *** ********* ************* ****************. «******* ** ******* *******. *** *******, ****** *** ** ********* * ******* ***** ******* *******, – ******* *********** ****** **** *****. – ** *** *********, *** ********** ******** ******* ** ******* * ***** *******. ** ** ***** ********** ****** ***, ***** ********** ** ********».
******* ****** ********* ******* ********** ****** ***** * ********* * **** *. * ******** *** ** *** ******* * ***. *** ***** ********* ** ****** ***********, ** * **********, * *** ***** *******, *** *** ****** ***** ******* ****** ** ***** ************** ***** * ****. «******** *********** ****** ******, *** **** ** **** ***** ***** ******* ********», – ********** *****.
******* ******* **********