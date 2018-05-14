Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4565 от 14.05.2018 под заголовком: «Газпром» опять получил скидку

Правительство разрешило «Газпрому» направить на дивиденды меньше половины прибыли

Компания может заплатить только 26%
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В апреле правление «Газпрома» предложило совету директоров сохранить дивиденды на уровне 2016 г. – 8,04 руб. за акцию, или 190 млрд руб., т. е. около 26% чистой прибыли по МСФО (710,8 млрд руб. в 2017 г.). Совет директоров рассмотрит этот вопрос 16 мая. Проект директивы для голосования государственных представителей уже готов, им рекомендовано согласиться с предложением правления «Газпрома», рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.

Представитель «Газпрома» от комментариев отказался. Представители премьер-министра Дмитрия Медведева, Минэкономразвития, Минфина, Росимущества на запросы «Ведомостей» не ответили. Принятая в 2015 г. дивидендная политика «Газпрома» позволяет ему платить в виде дивидендов от 17,5 до 35% чистой прибыли.

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