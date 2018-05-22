Нефтяные гиганты делают ставку на Латинскую Америку
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Крупнейшие в мире энергетические компании делают большие ставки на Латинскую Америку. Хотя в прошлом многие опасались работать в этом регионе из-за протекционистской экономической политики и угрозы национализации.
Выставленные на аукционы участки на шельфовых месторождениях Мексики и Бразилии, сланцевые месторождения в Аргентине и открытие крупных запасов энергоресурсов в Гайане привлекли ExxonMobil, Royal Dutch Shell и другие западные компании. Несколько стран Латинской Америки, включая Бразилию и Мексику, либерализовали свои энергетические рынки, чтобы остановить снижение нефтедобычи или решить проблемы с бюджетом.
У самих компаний выбор невелик. Латинская Америка осталась одним из немногих мест в мире, помимо США, где они могут найти прибыльные возможности для бурения. Многие страны с крупными запасами нефти и газа, например Саудовская Аравия и Ирак, обычно предлагают наилучшие месторождения собственным нефтяным компаниям, а делать инвестиции в Россию и Иран мешают санкции США. Как отмечает Эми Майерс Джаффе из Совета по международным отношениям, «бум предложения» энергоресурсов наблюдается в мире исключительно в Северной и Южной Америках. При этом участники нефтяного рынка начинают беспокоиться по поводу возможного дефицита предложения.
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