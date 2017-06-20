L1 Михаила Фридмана добралась до Мексики

Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: L1 пришла в Мексику

L1 выиграла участок на модном Мексиканском шельфе Susana Gonzalez / Bloomberg

В понедельник, 19 июня, консорциум мексиканской госкомпании Pemex и немецкой DEA (принадлежит LetterOne Михаила Фридмана и его партнеров) выиграл конкурс на право разработки второго района месторождения Tampico-Misantla с общими запасами 171 млн барр. нефтяного эквивалента, сообщила мексиканская Национальная комиссия по углеводородам. Второй консорциум – «Лукойла» и мексиканской «дочки» Eni предложил условия хуже и проиграл.