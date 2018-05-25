Россия и Саудовская Аравия готовы увеличивать добычу нефти

Участники сделки ОПЕК+ могут начать это делать уже с III квартала 2018 года

По словам саудовского министра, рынок нефти уже близок к достижению баланса спроса и предложения REUTERS

Страны - участницы сделки ОПЕК+ могут начать увеличивать добычу нефти уже с III квартала 2018 г., сообщил министр энергетики Александр Новак, выступая на Петербургском международном экономическом форуме: «Если мы все, обсудив этот вопрос (в июне на заседании. – «Ведомости»), придем к мнению, что необходимо будет смягчить уровень [обязательств по сокращению добычи нефти], тогда, наверное, это должно быть, начиная с III квартала» (цитата по «Интерфаксу»).

Саудовская Аравия присоединится к этому решению, если оно будет принято, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. «В ближайшее время у нас будет возможность освободить предложение [нефти]. Как мы всегда говорили, снятие ограничений с предложения, вывод нефти на рынок будет постепенным процессом. И скорее всего это произойдет во второй половине текущего года», - отметил министр.

Сделка ОПЕК+ была заключена ноябре 2016 г. для сокращения избытка предложения нефти на рынке. Тогда ОПЕК (входит 13 стран) и еще 11 стран, не входящих в картель, договорились снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки. Соглашение продляли дважды, в последний раз – до конца 2018 г. Очередная встреча министров стран, подписавших соглашение ОПЕК+, пройдет 22 июня в Вене.

По словам саудовского министра, рынок нефти уже близок к достижению баланса спроса и предложения. При этом уровень выполнения сделки ОПЕК+ в апреле был гораздо выше, чем в марте, сообщил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо: «Уровень выполнения сделки все больше и больше с каждым месяцем, в том числе и в апреле».

Агенство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Саудовская Аравия и Россия обсуждают увеличение добычи примерно на 1 млн барр./сутки. «Переговоры нацелены на то, чтобы понизить уровень соблюдения условий сделки до 100%, и это больше касается ОПЕК, нежели не входящих в картель стран», – сообщил собеседник.

Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков считает, что рынок нефти сбалансирован и, чтобы не допустить его разбалансировку, нужно увеличивать добычу. Лучше делать это летом, когда на рынке пик спроса на нефть. По его мнению, цен на нефть в $50-60 за баррель является справедливой, чтобы обеспечить спрос.

В пятницу стоимость нефти Brent на новостях о возможном увеличение добычи упала ниже $77 за баррель. На этой неделе она поднималась до $80 за баррель. Накануне на ПМЭФе несколько бизнесменов, включая президента «Лукойла» Вагита Алекперова, назвали слишком высокой такую цену. Кроме ограничения добычи участниками ОПЕК+, нефть дорожала из-за сокращении добычи в Венесуэле и возможных санкций США против Ирана.

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