Власти убеждают «Саратовские авиалинии» не закрывать аэропорт Саратова

Компания лишилась сертификата эксплуатанта и сама не сможет выполнять полеты

Прежде Росавиация ограничила срок действия сертификата 30 мая, то есть 31 мая «Саратовские авиалинии» уже не могли бы выполнять полеты PhotoXpress

Росавиация 30 мая аннулировала сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний»: как сообщил представитель Минтранса, компания формально подошла к устранению нарушений при отсутствии должного контроля со стороны руководства. Аннулированный сертификат восстановлению не подлежит, объяснял руководитель Росавиации Александр Нерадько, так что «Саратовские авиалинии», прекратившие полеты с 30 мая, никогда не смогут их возобновить.

Прежде Росавиация ограничила срок действия сертификата 30 мая, то есть 31 мая «Саратовские авиалинии» уже не могли бы выполнять полеты. Сама авиакомпания отменила рейсы уже с 30 мая. Ограничение могло быть снято, и компания теоретически могла надеяться на продолжение авиационной деятельности.

30 мая состоялось заседание оперативного штаба перевозки пассажиров «Саратовских авиалиний», участвовали представители Минтранса, Росавиации, самой компании, а также «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний», Utair, «ЮВТ аэро», «Руслайна», «Нордстара», Nordwind, «Якутии», «Ямала», «Ред вингз» и «Нордавиа», сообщил представитель Минтранса. С этими авиакомпаниями ведутся переговоры о перевозке пассажиров «Саратовских авиалиний», сегодня пассажиры без задержек вывезены из Антальи в Самару.

В маршрутной сети «Саратовских авиалиний» было 18 направлений, самые востребованные – Москва – Саратов и Санкт-Петербург – Саратов. Ее пассажиров другие авиакомпании будут перевозить до 13 июня включительно, пассажирам с более поздней датой вылета могут сдать билеты без штрафных санкций, деньги им вернут «Саратовские авиалинии», заверил представитель Минтранса.

11 февраля самолет Ан-148 разбился через несколько минут после вылета из «Домодедово», погиб 71 человек. Расследование показало, что к катастрофе привела ошибка пилотов: они перед вылетом забыли включить обогрев датчиков скорости, в полете датчики замерзли, стали выдавать данные о потере самолетом скорости. Чтобы набрать скорость, пилоты в условиях плохой видимости начали снижение, но скорость на самом деле была высокой, самолет вошел в пике и на скорости около 800 км/ч врезался в землю.

Аэропортовая угроза

«Саратовским авиалиниям» принадлежит аэропорт Саратова «Центральный». В апреле компания сообщала, что в случае остановки полетов работа аэропорта может оказаться нерентабельной, и его придется закрыть.

«Закрытие компанией аэропорта «Центральный» было бы незаконным, – говорит представитель Минтранса. – Согласно Воздушному кодексу, аэродромы гражданской авиации, вертодромы гражданской авиации закрываются для обслуживания воздушных судов по решению правительства».

29 мая гендиректор «Саратовских авиалиний» Игорь Натыкан написал гендиректору «Аэрофлота» Виталию Савельеву, что «Центральный» прекращает работу с 31 мая. «Ведомости» ознакомились с письмом.

Росавиация информировала Генпрокуратуру и Следственный комитет для принятия мер по защите прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства в связи с вышеуказанным незаконным письмом гендиректора АО «Саратовские авиалинии», говорит представитель Минтранса.

«Аэрофлот» продолжит регулярные полеты в Саратов, если аэропорт не будет закрыт, кроме того, «Аэрофлот» запросил у аэропорта слоты еще на два ежедневных рейса (сейчас летает дважды в сутки), которые будут выполняться на самолетах SSJ100», – говорит представитель перевозчика. Пока ни на сайте «Аэрофлота», ни на сайте «Саратовских авиалиний» нет информации об отмене рейсов в Саратов. Правда, аэропорт с 1 июня перейдет на новый режим работы – с 8.00 до 13.00 и с 15.00 до 22.00.

«Саратовские авиалинии» в 2017 г. перевезли 796 000 пассажиров (19 место среди российских авиакомпаний), принадлежащий компании аэропорт «Центральный» принял 482 000 пассажиров, по данным Росавиации.

Понятно, что «Саратовские авиалинии» выполняли львиную долю полетов в собственный аэропорт, но даже после закрытия авиакомпании аэропорт сможет работать рентабельно, говорит топ-менеджер российской авиакомпании. В «Центральный» смогут резко нарастить полеты другие авиакомпании, потому что «Саратовские авиалинии» ограничивали других перевозчиков в полетах в Саратов, ссылаясь на неспособность аэродрома принимать большие суда, объясняет он.

Представитель «Саратовских авиалиний» пока недоступен для комментариев.

Выжить после катастрофы

«Саратовские авиалинии» пытались сохранить авиационный бизнес: после катастрофы сменили гендиректора, сообщили, что работает над устранением всех выявленных Росавиацией нарушений. Приостановила полеты оставшихся пяти Ан-148 (в парке у авиакомпании есть еще шесть Як-42 и два Embraer E-190), начала ребрендинг – новое название Ivolga Airlines. Также компания объявила о программе расширения парка, планируя получать в 2018 и 2019 гг. еще по два E-190 (один пришел в мае) и по одному Boeing 737.

«Саратовские авиалинии» принадлежат Аркадию Евстафьеву, по данным «СПАРК-интерфакс». В 2016 г. компания имела 123 млн руб. чистой прибыли по РСБУ, была она прибыльна и в предыдущие годы, суммарная прибыль в 2013-2016 гг. составила 460 млн руб.

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