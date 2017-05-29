Транспорт
Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: «Аэропорты регионов» предпочли кредиты

Новый аэропорт в Саратове построят без госденег

«Аэропорты регионов» больше не рассчитывают на государственное софинансирование стройки – ведут переговоры о кредите с ВЭБом

В пятницу, 26 мая, холдинг «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга сообщил, что пассажирский терминал нового аэропорта Саратова и служебно-технические объекты (суммарной площадью около 35 000 кв. м) построит компания «Эста констракшен», она выбрана генподрядчиком по итогам конкурса.

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