Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: «Аэропорты регионов» предпочли кредиты
Новый аэропорт в Саратове построят без госденег
«Аэропорты регионов» больше не рассчитывают на государственное софинансирование стройки – ведут переговоры о кредите с ВЭБом
- Александр Воробьев
- / Ведомости
Новый аэропорт сможет принимать магистральные суда, которые есть в парке большинства российских перевозчиков, что удешевит стоимость билетов
«Аэропорты регионов»
В пятницу, 26 мая, холдинг «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга сообщил, что пассажирский терминал нового аэропорта Саратова и служебно-технические объекты (суммарной площадью около 35 000 кв. м) построит компания «Эста констракшен», она выбрана генподрядчиком по итогам конкурса.
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