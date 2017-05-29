Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: «Аэропорты регионов» предпочли кредиты

Новый аэропорт в Саратове построят без госденег

«Аэропорты регионов» больше не рассчитывают на государственное софинансирование стройки – ведут переговоры о кредите с ВЭБом