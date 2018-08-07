«Русагро» заплатила 1,8 млрд рублей за производителя мраморной свинины

Сейчас агрохолдинг – третий по величине производитель свинины в России

В сделку с «Русагро» вошли свинофермы с 10 400 свиноматками и бойня с годовой мощностью 400 000 голов, сообщил покупатель Константин Лемешев/ТАСС

Группа «Русагро» приобрела две компании - ЗАО «Капиталагро» и ООО «ТД Капиталагро», говорится в сообщении агрохолдинга. Обе фирмы - структуры белгородского производителя мяса «Капиталагро». Эта компания работает с 2010 г. в Белгородской области и называет себя первым в России производителем мраморной свинины. Такой вид мяса компания получает от свиней особой породы, выведенной путем скрещивания и селекции нескольких элитных пород. Во время содержания животные активно двигаются, увеличивая мышечную массу, говорится в описании на сайте компании: получается мясо ярко-розового цвета с мраморным рисунком.

Ранее газета «Коммерсантъ» называла бывших владельцев «Капиталагро». Владельцем 50% в ТД был председатель Белгородской областной думы Василий Потрясаев, но с 3 марта 2015 г. его доля находилась в доверительном управлении у Сергея Чеботарева. Еще 35% было у бывшего вице-мэра Белгорода Александра Пашкова, 15% - у Ивана Рощупкина. Пока распределение долей в ТД не изменилось. ЗАО «Капиталагро» на 100% принадлежит Чеботареву.

В сделку с «Русагро» вошли свинофермы с 10 400 свиноматками и бойня с годовой мощностью 400 000 голов, сообщил покупатель. Сумма сделки - 1,8 млрд руб., говорится в сообщении компании. Учитывает ли она долг или нет, там не уточняется. Чистый долг приобретаемых компаний - 1,9 млрд руб. Дополнительно «Русагро» собирается инвестировать около 300 млн руб. в модернизацию ферм и бойни. В результате сделки «Русагро» увеличит свою долю на рынке в полутушах, крупном и мелком куске, сообщает агрохолдинг.

Представитель «Русагро» не был доступен для оперативного комментария.

Группу «Русагро» контролирует семья экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Агрохолдинг - третий по величине производитель свинины в России с долей 5,4%, выпустивший в 2017 г. 207 420 т свинины, по данным Национального союза свиноводов.