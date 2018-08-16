Бизнес / ТЭК

Вексельберг и Чубайс выводят солнечную энергетику из-под санкций

Крупнейшим владельцем «Хевел» стала «Роснано», но «Ренова» сохранила контроль над компанией
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Beluna Investments Ltd, входящая в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга, 15 августа снизила долю в энергокомпании «Хевел» с 51 до 46%, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Крупнейшим участником компании с долей 49% стала «Роснано».

5% акций «Хевел» приобрела компания «Реам менеджмент», принадлежащая Михаилу Сиволдаеву. Он до 18 апреля был зампредом правления «Реновы» и остается членом совета директоров Меткомбанка, среди конечных бенефициаров которого Вексельберг (9,9% акций банка принадлежат «Ренове»), следует из материалов банка.

Что такое «Хевел»

«Ренова» и «Роснано» создали «Хевел» в 2009 г. для развития солнечной энергетики. В группу входит завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, девелоперское подразделение и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике. По данным компании, она управляет проектами на 907,5 МВт, она планировала строить гибридные солнечно-дизельные электростанции на Дальнем Востоке общей мощностью 40 МВт.

Финансовые показатели компания не раскрывает, на этот год она прогнозировала выручку в 7,5 млрд руб.

Аналитик АКРА Максим Худалов оценивает компанию в 8–10 млрд руб., исходя из этой оценки 5% могли обойтись «Реам менеджменту» в 400–500 млн руб.

При чем тут санкции

«Реам менеджмент» имеет прямое отношению к структурам группы «Ренова» и фактически она сохранила контроль над энергокомпанией, считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. Он полагает, что таким образом стороны пытаются минимизировать риски включения «Хевел» в санкционные списки.

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Комментарии  ()
FRANK2
17:45 16.08.2018
Если воровство принесет больше, чем честный эта сладкая порачка будут воровать,,,, Бори Ельцину на магилку цветы хоть из ворованного отнесите...
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