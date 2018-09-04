Бизнес / Торговля и услуги

X5 Retail Group купит долю в постаматах Совкомбанка

Ритейлер обсуждает аналогичное партнерство с Qiwi
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Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group хочет создать совместное предприятие с Совкомбанком и другими крупными операторами постаматов в России.

Х5 подала ходатайство о покупке 50% фирмы ЦТБ, которая принадлежит Совкомбанку и управляет 450 автоматизированными пунктами выдачи интернет-покупок под брендами «Халва», сообщил ритейлер. Представитель банка это подтвердил.

В перспективе количество постаматов ЦТБ, работающих под брендом «Халва», превысит 1500. «Рассматриваемое совместное предприятие получит право размещать постаматы в магазинах X5 сроком на пять лет», - отмечается в сообщении X5. Представитель ритейлера отказался раскрыть, сколько могут составить инвестиции в СП и как будет структурирована сделка.

Qiwi следующая

Также X5 обсуждает аналогичное совместное предприятие с компанией Qiwi, сообщил источник «Ведомостей», близкий к одному из участников переговоров.

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