X5 Retail Group купит долю в постаматах Совкомбанка
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Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group хочет создать совместное предприятие с Совкомбанком и другими крупными операторами постаматов в России.
Х5 подала ходатайство о покупке 50% фирмы ЦТБ, которая принадлежит Совкомбанку и управляет 450 автоматизированными пунктами выдачи интернет-покупок под брендами «Халва», сообщил ритейлер. Представитель банка это подтвердил.
В перспективе количество постаматов ЦТБ, работающих под брендом «Халва», превысит 1500. «Рассматриваемое совместное предприятие получит право размещать постаматы в магазинах X5 сроком на пять лет», - отмечается в сообщении X5. Представитель ритейлера отказался раскрыть, сколько могут составить инвестиции в СП и как будет структурирована сделка.
Qiwi следующая
Также X5 обсуждает аналогичное совместное предприятие с компанией Qiwi, сообщил источник «Ведомостей», близкий к одному из участников переговоров.
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