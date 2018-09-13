Росимущество перестало сдавать нефтяникам в аренду скважины
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Несколько нефтяных компаний в этом году столкнулись с проблемой – они не могут взять у Росимущества в аренду скважины, пробуренные еще в советские годы, рассказали «Ведомостям» два собеседника в нефтяных компаниях и три федеральных чиновника. Сейчас на балансе ведомства более 7000 скважин (4% от всего фонда скважин России. – «Ведомости»), сообщил представитель Росимущества. От дополнительных комментариев он отказался.
До 2018 г. эти скважины передавались во владение и пользование недропользователей на правах аренды на срок до года, после чего заключался новый договор, говорит один из нефтяников. Но после реорганизации территориальных управлений Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО ведомства отказались сдавать скважины в аренду, потребовали проведения открытых аукционов для заключения договоров аренды, говорят три собеседника.
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