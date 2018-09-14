Mitsubishi вложилась в российский онлайн-сервис для продаж автомобилей

Autospot получил $4,1 млн от нее и Mail.ru Group

Статья опубликована в № 4653 от 14.09.2018 под заголовком: Посмотреть машины за $4 млн

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Autospot за счет новых инвестиций хочет к середине 2021 г. увеличить продажи в 10 раз Андрей Гордеев / Ведомости

$4,1 млн от Mitsubishi Corp. и Mail.ru Group получил онлайн-сервис поиска новых автомобилей Autospot, рассказали «Ведомостям» его гендиректор Дмитрий Андреев, представители Mitsubishi Corp. и совладельца площадки Heron Trade. Инвесторы купили новые акции и получили 21%, основная часть их достанется Mitsubishi Corp., сообщил Андреев, после сделки Autospot оценена в $19,1 млн.

Autospot – агрегатор: собирает информацию о новых автомобилях в наличии, о ценах и скидках у официальных дилеров – более 30 000 машин 33 брендов.

Проект создан в 2013 г. на деньги структур Дмитрия Разоренова (бывший вице-президент и совладелец AVVA, владевшей долей в «АвтоВАЗе») и фонда FastLane Ventures, напоминает Андреев. В 2014 г. площадка получила первые инвестиции от фонда SOL Ventures основателя Delivery Club Левона Оганесяна и его партнеров и основателя порталов Superjob и «Фабрикант» Сергея Габестро. После последнего раунда инвестиций крупнейшие владельцы Autospot – Heron Trade, Mitsubishi Corp. и SOL Ventures, говорит Андреев. Heron Trade инвестировала в Autospot от инвесткомпании Lime Capital, рассказывает Разоренов.