Гендиректор автодилера «Модус» освобождена из-под ареста

Модус

Гендиректор головной компании крупного автодилера «Модус» Надежда Лещенко освобождена из-под стражи. Решение принято органом предварительного следствия, сказано в сообщении Следственного управления (СУ) СКР по Воронежской области. Его следователи ходатайствовали об аресте предпринимательницы в Ленинском районном суде Воронежа.

Представитель адвоката Лещенко информацию о ее освобождении подтвердил: «Едем забирать в следственный изолятор», – отметил он. По его словам, следствие отказалось от ходатайства. Надежда Лещенко находится в декретном отпуске — она мать четверых детей, один из них младенец.

Предпринимательница подозревается в хищении свыше 155 млн руб. бюджетных средств, следует из заявления регионального управления.

По данным следствия, в 2011 - 2012 гг. «Воронеж реалти», входящая в ГК «Модус», построила автомобильный комплекс в Рамонском районе Воронежской области за 237 млн руб. В то время Лещенко возглавляла эту компанию. Вместе с бывшим заместителем гендиректора головной компании автодилера – ОАО «Модус» – Лещенко подала в Департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области «заранее изготовленные фиктивные документы, свидетельствующие о выполнении вышеуказанных строительных работ другим подрядчиком, указав, что стоимость строительства автомобильного комплекса превысила 580 млн руб.» В результате «Воронеж реалти» незаконно получила 65 млн руб. субсидий из бюджета Воронежской области, заключают следователи. Кроме того, на основании данных фиктивных документов фирма незаконно получила и право на возмещение из бюджета еще свыше 90 млн руб., сказано в сообщении.

ГК «Модус» развивает свыше 40 дилерских центров в девяти городах на юге России, в том числе в Краснодаре, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Сочи, Воронеже. Холдинг продает более 15 марок автомобилей, среди которых как премиальные (BMW, Jaguar, Land Rover), так и массовые (Hyundai, Ford, Mazda), также компания торгует автомобилями с пробегом.

В рейтинге отраслевого издания «Автобизнесревю» группа «Модус» с оборотом 6,4 млрд руб. за 2017 г. (-38% год к году) занимала 68 место среди российских автодилеров. За этот период группа продала 4433 автомобиля против 7853 годом ранее.

Основной владелец автодилера – Алексей Лещенко (99%), остальное – у его супруги Надежды, согласно списку аффилированных лиц компании на 30 июня 2018 г. Весной 2017 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство структуры Сбербанка о покупке 51% акций автохолдинга «Модус». Тогда Лещенко рассказывал, что ведет переговоры со Сбербанком о реструктуризации долга группы. Одним из вариантов сделки рассматривалась передача контроля банку в автодилере взамен на дополнительное финансирование. Та сделка не состоялась – стороны решили пойти по другому пути, сказал «Ведомостям» Алексей Лещенко. По его словам, с кредиторами группа работает в обычном режиме. «Ведомости» ожидают комментариев представителя Сбербанка.

Дело никак не связано с взаимоотношениями группы и ее банков-кредиторов, включая Сбербанк, уверяет общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, руководитель Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. По его словам, дело заведено по рапорту сотрудника полиции через шесть лет с момента получения субсидии, который якобы выявил хищения.

В ходе дела следствие попыталось склонить бывших сотрудников компании к оговору с целью проведения расследования по упрощенной форме, рассказал Хуруджи. Те отказались – владельцу «Модуса» Алексею Лещенко стали угрожать, что в противном случае его жену посадят.

Хуруджи подчеркивает: автосалоны, строительство которых обошлось в 580 млн руб., построены и работают. Деньги на строительство автосалонов выделял по проектному финансированию банк «Возрождение», с его стороны претензий к группе и ее руководству нет, говорит Хуруджи. В начале 2011 г. «Возрождение» выдал фирме «Воронеж реалти» пятилетнюю инвестиционную кредитную линию на 565 млн руб. для финансирования строительства новой «Автодеревни», сообщал тогда банк. («Ведомости» ожидают комментариев представителя «Возрождения».) При этом программа субсидирования процентной ставки регионом появилась только в июле 2011 г., т. е. когда три автосалона были уже построены, добавляет собеседник «Ведомостей, а заявка на получение субсидии рассматривалась по результатам открытого конкурса.

Предпринимательницу арестовали в статусе свидетеля и почти двое суток она провела в следственном изоляторе без предъявленного ей обвинения, сказал Хуруджи.

«Мы не признаем вины и будем бороться до конца, поскольку уверены в своей правоте», – сказал Алексей Лещенко «Ведомостям».

Адвокат Надежды Лещенко Оксана Корчагина через представителя от комментариев отказалась, сославшись на подписку о неразглашении.