Сбербанк может получить контроль в автодилере «Модус»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство структуры Сбербанка – ООО «СБК Геофизика» – о покупке 51% акций автохолдинга «Модус». Решение опубликовано на сайте службы. На 31 марта 2017 г. 99% «Модуса» принадлежат председателю совета директоров компании Алексею Лещенко, еще 1% у его супруги Надежды, свидетельствуют данные списка аффилированных лиц «Модуса».

Лещенко подтвердил, что ведет переговоры со Сбербанком о реструктуризации долга компании, один из вариантов сделки – структура банка получит контроль в автодилере взамен на дополнительное финансирование. Условия финансирования согласовываются, закрытие сделки ожидается в ближайшее время, отметил Лещенко. Дополнительных деталей он не раскрыл, как и сумму долга компании перед банками-кредиторами. Часть средств пойдет на развитие новых направлений бизнеса «Модуса», в том числе на развитие продаж автомобилей с пробегом, пояснил собеседник «Ведомостей». Кроме того, у нынешних акционеров компании будет опцион на обратный выкуп контрольного пакета по достижению определенных показателей», добавил Лещенко.

Представитель Сберабнка отказался комментировать сделку.

«Модус» развивает 43 дилерских центра в девяти городах на юге России, в том числе в Краснодаре, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Сочи, Воронеже. Холдинг продает более 15 марок автомобилей, среди которых есть как премиальные (BMW, Jaguar, Land Rover), так и массовые (Hyundai, Ford, Mazda), также компания торгует автомобилями с пробегом.

«Модус» около трех лет договаривался о реструктуризации долга, знает топ-менеджер одного крупного автодилера. Обычно такие сделки заключаются не менее чем на пять лет, добавляет он. К тому же после кризиса на рынке остались только крупнейшие игроки, поэтому, вероятно, «Модус» сможет выйти на хорошие показатели, продолжает он.

В кризис региональные дилеры чувствуют себя обычно хуже столичных, знает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов: в регионах клиенты предпочитают покупать дешевые автомобили, которые не окупают всех текущих затрат дилера. Однако сейчас рынок начинает восстанавливаться, продолжает Удалов. Так, по данным «Автостата», Краснодарский край остается одним из крупнейших региональных рынков: за январь - февраль 2017 г. там продано около 6300 новых автомобилей; больше – только в Москве, Московской области, Петербурге и Татарстане.