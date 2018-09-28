Бизнес / Транспорт

«АвтоВАЗ» вводит субботние смены и сверхурочное время в обычные дни

Завод увеличит выпуск Granta и автомобилей на платформе Renault-Nissan
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«АвтоВАЗ» будет выпускать автомобили семейства Lada Granta и марки Datsun в том числе по субботам – 4 дня в октябре. А на линии B0, где производятся Renault Logan, Renault Sandero, Nissan Almera, Lada Xray, Lada Largus, в обычные дни после окончания дневной смены будет введено сверхурочное время – 1 час 10 мин. Рабочее время увеличивается «в соответствии с планом производства, чтобы обеспечить выпуск продукции на октябрь», объясняется в сообщении на сайте вазовского профсоюза.

«АвтоВАЗ» использовал дополнительные смены для увеличения выпуска тех или иных моделей и в предыдущие месяцы, в зависимости от заказов коммерческой службы, рассказывает руководитель официального профсоюза «АвтоВАЗа» Сергей Зайцев. Дополнительные смены и сверхурочные часы оплачиваются в двойном размере. По словам Зайцева, сейчас большая часть сборочных линий «АвтоВАЗа» базово работает пять дней в неделю (в одну или две смены), в конце октября на пятидневку перейдет и линия B0 — ранее она работала в шестидневном режиме (в две смены).

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