«АвтоВАЗ» вводит субботние смены и сверхурочное время в обычные дни
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«АвтоВАЗ» будет выпускать автомобили семейства Lada Granta и марки Datsun в том числе по субботам – 4 дня в октябре. А на линии B0, где производятся Renault Logan, Renault Sandero, Nissan Almera, Lada Xray, Lada Largus, в обычные дни после окончания дневной смены будет введено сверхурочное время – 1 час 10 мин. Рабочее время увеличивается «в соответствии с планом производства, чтобы обеспечить выпуск продукции на октябрь», объясняется в сообщении на сайте вазовского профсоюза.
«АвтоВАЗ» использовал дополнительные смены для увеличения выпуска тех или иных моделей и в предыдущие месяцы, в зависимости от заказов коммерческой службы, рассказывает руководитель официального профсоюза «АвтоВАЗа» Сергей Зайцев. Дополнительные смены и сверхурочные часы оплачиваются в двойном размере. По словам Зайцева, сейчас большая часть сборочных линий «АвтоВАЗа» базово работает пять дней в неделю (в одну или две смены), в конце октября на пятидневку перейдет и линия B0 — ранее она работала в шестидневном режиме (в две смены).
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}