Бизнес / Транспорт

Возможный уход Илона Маска поставит будущее Tesla под угрозу

Власти США обвинили бизнесмена в мошенничестве и подали на него в суд
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в четверг подала в суд на гендиректора Tesla Илона Маска. Она обвиняет бизнесмена в мошенничестве, основанием стали его сообщения в Twitter о намерении сделать Tesla непубличной компанией. SEC хочет запретить Маску занимать руководящие должности в любой публичной компании США. Но возможный уход Маска из Tesla может стать серьезным ударом для производителя электромобилей.

Маск 7 августа шокировал инвесторов, написав в Twitter о планах выкупить акции Tesla по $420 за бумагу — на 20% выше их котировок на тот момент. Маск также отметил, что «финансирование» для сделки уже обеспечено. Из-за этого акции Tesla в тот день подорожали более чем на 10%. В результате власти США начали проверять правдивость слов Маска. Он пытался доказать, что был уверен в сделке благодаря неофициальным переговорам с представителем суверенного фонда Саудовской Аравии. Но в итоге 24 августа Маск объявил, что отказался от идеи сделать Tesla непубличной.

SEC заявила, что на самом деле «Маск не обсуждал детали сделки с потенциальными партнерами», а в качестве цены акций выбрал именно $420 из-за значимости этого числа в культуре употребления марихуаны и желания произвести впечатление на свою девушку — канадскую певицу Граймс. Как утверждает регулятор, тем самым Маск ввел инвесторов в заблуждение.

В ответ Маск заявил, что разочарован решением SEC. «Я всегда принимал действия в интересах истины, прозрачности и инвесторов», — приводит его слова Financial Times (FT).

Акции Tesla после окончания торговой сессии в четверг подешевели более чем на 12% — примерно до $270.

Немногие компании столь неразрывно связаны со своими основателями, как Tesla, отмечает The Wall Street Journal (WSJ). Маск для компании не только гендиректор и председатель совета директоров, но также крупнейший акционер, инженер и человек, обеспечивающий продажи. Кроме того, у Маска нет преемника. За последние два года Tesla покинули более 50 топ-менеджеров.

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