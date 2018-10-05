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«Магнит» увеличит выкуп акций на четверть

Акции на 5,7 млрд рублей пойдут на приобретение дистрибутора лекарств «СИА групп»
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Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» утвердил условия покупки фармдистрибутора «СИА групп». Об этом говорится на сайте раскрытия информации.

Владелец «СИА групп» – Marathon Pharma, входящая в Marathon Group Александра Винокурова и его партнеров. Последней с мая 2018 г. принадлежит 11,8% акций «Магнита».

«Магнит» заплатит за фармдистрибутора не более 5,7 млрд руб. своими обыкновенными акциями, причем Marathon Group не сможет их продать в течение трех лет после завершения сделки, сказано в сообщении. Какой пакет получит Marathon Group, не уточняется. Исходя из текущих котировок – на открытие Московской биржи акции «Магнита» стоили 3860 руб., GDR на Лондонской бирже $13,590 – Marathon Group может получить 1,3–1,5% акций ритейлера.

Представитель «Магнита» подтвердил, что 5,7 млрд руб. — это цена за «СИА групп» с учетом долга компании в 10,7 млрд руб. Он уточнил, что если учитывать сегодняшнюю стоимость акций, то Marathon Group получит в «Магните» не более чем 1,4%.

С момента открытия биржи акции «Магнита» на Московской бирже подешевели на 0,68% до 3814 руб. Индекс Мосбиржи упал на 0,51%.

Для этой сделки «Магнит» изменил условия обратного выкупа акций: размер программы увеличен на четверть: на 5,7 млрд руб. до 22,2 млрд руб. Из них 5,7 млрд руб. пойдут на оплату по сделке, а 16,5 млрд руб. – на долгосрочную программу мотивации, сказано в раскрытии.

Оборот «СИА групп», по ее данным, вырос в 2017 г. на 40%, а выручка составила 54,5 млрд руб. Но у компании высокая долговая нагрузка, рассказывал человек , близкий к Marathon Group, – около 10 млрд руб. (группа Винокурова этого не комментирует). Основной кредитор «СИА» – крупнейший акционер «Магнита» ВТБ (его доля 17,28%).

Цена 5,7 млрд руб. соответствует реалиям фармацевтического рынка, уверен гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, «СИА групп» можно оценить в 15 млрд руб., но с учетом долга цена падает в три раза.

Неделей ранее совет директоров «Магнита» одобрил покупку «СИА групп». В интервью «Ведомостям» гендиректор ритейлера Ольга Наумова отмечала, что сделка необходима «для развития дрогери и фармнаправления компании». В поставках лекарств сложный процесс лицензирования, а собственный дистрибутор поможет увеличить оборачиваемость товаров – пока «Магнит» штучно отбирает товары для отдельных магазинов, рассказывала Наумова. Кроме того, склады «Магнита» не предназначены для работы с лекарствами, но таковые есть у «СИА групп», отмечала она.

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