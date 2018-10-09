Австрия вступилась за «Северный поток-2»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Канцлер Австрии Себастьян Курц, с 1 июля занимающий пост председателя Совета Евросоюза, не согласился с предложением Еврокомиссии ускорить рассмотрение поправок в Газовую директиву. Новые разъяснения Еврокомиссии с рекомендацией европейским законодателями «приступить к принятию решения по предлагаемым поправкам» были направлены в Совет ЕС и представителям стран ЕС, входящим в рабочую группу (Energy Working Party, EWP), 21 сентября. Существует целый ряд спорных вопросов вокруг предлагаемых поправок, отмечается в датированном 24 сентября ответе Курца. Дискуссию нельзя считать окончательной, резюмирует он. «Ведомости» ознакомились с содержанием обоих документов, их подлинность подтвердили европейский чиновник и сотрудник компании, участвующей в одном из европейских газовых проектов.
Участникам EWP необходимо подготовить дополнительные заключения в письменном виде до 18 октября, настаивает Курц. Он предлагает странам ЕС прокомментировать в том числе новые разъяснения Еврокомиссии.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}