Австрия вступилась за «Северный поток-2»

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Канцлер Австрии Себастьян Курц не согласился с предложением Еврокомиссии ускорить рассмотрение поправок в Газовую директиву Dmitri Lovetsky / АР

Канцлер Австрии Себастьян Курц, с 1 июля занимающий пост председателя Совета Евросоюза, не согласился с предложением Еврокомиссии ускорить рассмотрение поправок в Газовую директиву. Новые разъяснения Еврокомиссии с рекомендацией европейским законодателями «приступить к принятию решения по предлагаемым поправкам» были направлены в Совет ЕС и представителям стран ЕС, входящим в рабочую группу (Energy Working Party, EWP), 21 сентября. Существует целый ряд спорных вопросов вокруг предлагаемых поправок, отмечается в датированном 24 сентября ответе Курца. Дискуссию нельзя считать окончательной, резюмирует он. «Ведомости» ознакомились с содержанием обоих документов, их подлинность подтвердили европейский чиновник и сотрудник компании, участвующей в одном из европейских газовых проектов.

Участникам EWP необходимо подготовить дополнительные заключения в письменном виде до 18 октября, настаивает Курц. Он предлагает странам ЕС прокомментировать в том числе новые разъяснения Еврокомиссии.