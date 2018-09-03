«Газпром» начинает строительство морской части «Северного потока – 2»
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Укладка подводной части газопровода «Северный поток – 2», соединяющего напрямую газовые системы России и Германии, в ближайшее время начнется с территории Финляндии, сообщил представитель Nord Stream 2 AG «Ведомостям». Против этого выступают некоторые страны – члены Евросоюза. Судно-трубоукладчик Solitaire проложит часть газопровода в финской исключительной экономической зоне, а затем перейдет на другой участок. Позже в этом году Solitaire должен будет начать укладку труб в водах России, информировал представитель Nord Stream 2 AG.
Solitaire, по данным сайта Marine Traffic, уже прибыл к порту Хельсинки. Куда он должен отправиться после захода в этот порт, пока не известно. Заходить в порт Solitaire не нужно, на него будут доставлять трубы с логистического хаба в городе Котка, рассказывает представитель Nord Stream 2 AG. Представитель судовладельца – голландской компании Аllseas – комментировать предстоящие проекты, в которых задействовано судно, не стал. Solitaire – одно из трех судов компании Allseas, которые должны работать на прокладке «Северного потока – 2». Договор Nord Stream 2 AG подписывал с Аllseas в апреле 2017 г. Еще одно судно – Audacia – сейчас стоит на рейде Амстердама, а Pioneering Spirit (бывшее Pieter Schelte) находится в Черном море.
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