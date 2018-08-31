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Менеджмент «Газпрома» впервые допустил рост дивидендов

Но в приоритете – тратить деньги на инвестпрограмму и снижение долговой нагрузки, предупредил «Газпром»
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Топ-менеджмер «Газпрома» впервые допустил, что по итогам нынешнего года, при сохранении текущей динамики по ценам на газ и экспорту, компания может увеличить дивиденды. О возможно росте дивидендов сказал начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников. Однако он сразу же оговорился, что приоритет – расходы на инвестпрограмму и снижение долговой нагрузки (она снизилась по итогам II квартала до 1 EBITDA).

Планируется, что инвестиционный цикл «Газпрома» завершится в 2019 г., напомнил Иванников. «Увеличенные дивиденды стоит ожидать с 2020 г., которые будут выплачены в 2021 г.», - добавил он.

Инвесторы мгновенно отреагировали на эти заявления - «Газпром» подорожал на 2,3% до 3,54 трлн руб. (к 16.51 по мск), к 18.00 рост скорректировался до 2%, к закрытию в четверг - до 3,5 трлн руб.

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