На «АвтоВАЗе» прошли крупные кадровые перестановки Максим Стулов / Ведомости

Контролируемая Renault группа «АвтоВАЗ» объявила сразу о трех крупных кадровых назначениях. Михаил Рябов, с 2014 г. работающий гендиректором «Лада Ижевский автомобильный завод» (выпускает автомобили Lada Vesta), с 1 ноября вернется в штаб-квартиру автоконцерна в Тольятти. Как и до переезда в Ижевск, он станет вице-президентом «АвтоВАЗа», но его функционал изменится. Теперь Рябов будет отвечать за производство автомобилей. В 2012-2014 гг. он был вице-президентом по продуктам и программам.

Рябов сменит Николая Строкова, который станет вице-президентом по производству автокомпонентов. Сейчас эту должность занимает Сергей Урюпин, но он «покидает компанию и продолжит работу на одном из предприятий российской автомобильной промышленности на руководящей должности», говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

Новым гендиректором ижевского автозавода с 1 ноября станет Денис Носов, лишь недавно назначенный (в 2018 г.) директором производства пластмассовых изделий «АвтоВАЗа». «Он имеет достаточный опыт в компаниях до своего прихода в «АвтоВАЗ», – поясняет представитель компании. Ранее Носов занимался управлением производством и качеством в крупных компаниях, включая Nissan и MAN, говорится в сообщении «АвтоВАЗа». Кто будет новым директором производства пластмассовых изделий, представитель «АвтоВАЗа» говорить не стал, сославшись на то, что это не публичная должность.

«Перевод руководителей подразделений и новые вызовы для них обеспечивают профессиональный и личностный рост каждого менеджера, а также укрепляют горизонтальные связи внутри компании, необходимые для эффективной работы и оперативного принятия решений», – приводятся в сообщении «АвтоВАЗа» слова его президента Ива Каракатзаниса.

Сам Каракатзанис тоже новичок на «АвтоВАЗе». Он возглавил компанию в июне 2018 г., сменив Николя Мора, назначенного старшим вице-президентом Renault и руководителем региона «Евразия».

Мор тоже охотно брал на позиции топ-менеджеров российских управленцев. «Мы открыты к любым предложениям. И нам нужно найти правильный, хороший микс между российскими и иностранными топ-менеджерами», – говорил Мор в интервью «Ведомостям» в 2016 г.

После прихода на «АвтоВАЗ» Каракатзанис не стал проводить массовые перестановки в топ-менеджменте. Лишь в октябре сменился вице-президент по качеству и удовлетворенности потребителей «АвтоВАЗа»: Ксавье Эжер сменил Дмитрия Михайлова, который вернулся в Nissan (входит в альянс с Renault). Эжер проработал в группе Renault 25 лет, с 2016 г. был заместителем вице-президента по качеству и удовлетворенности потребителей «АвтоВАЗа».

При Море была сформирована эффективная команда, замечает представитель «АвтоВАЗа»: «Она в целом стабильна. Смена должностей некоторыми топ-менеджерами – нормальный процесс ротации для развития компетенций».

Возвращение Рябова в Тольятти логично, ведь он выполнил основные задачи, поставленные перед ним: запустил производство Lada Vesta и расширил это семейство, комментирует исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По итогам 9 месяцев 2018 г. Vesta занимает первое место среди всех моделей российского рынка, по данным АЕБ. Теперь у Рябова схожие задачи, но уже в масштабах всей группы – «АвтоВАЗ» постоянно расширяет и обновляет модельный ряд, в том числе по заказам альянса Renault-Nissan, говорит Удалов. Задача у нового директора ижевского автозавода – поддерживать и развивать то, что уже создано, поэтому у компании минимум рисков из-за назначения на это пост Носова, продолжает эксперт. Важно, что у него есть опыт, полученный на «АвтоВАЗе» и других автоконцернах, ведь автопром – специфическая сфера и назначение управленцем человека из другой сферы редко дает положительный эффект, отмечает Удалов. «Есть, конечно, исключения, подтверждающие правило, – говорит он. – Например, Игорь Комаров, возглавлявший ранее «АвтоВАЗ», который пришел в автопром после работы в банковской сфере и металлургии. Он был силен в экономике и финансах, что было важно на том этапе развития «АвтоВАЗа, когда требовалось найти способы оптимизации расходов».

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