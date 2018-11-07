Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4691 от 08.11.2018 под заголовком: «Роснефть» совершила разворот в Азию

Основным экспортным рынком для «Роснефти» вместо Европы стала Азия

В июле – сентябре госкомпания впервые экспортировала больше нефти на восток, чем на запад
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Основным экспортным рынком для «Роснефти» вместо Европы стала Азия. В июле – сентябре госкомпания впервые экспортировала больше нефти на восток, чем на запад

Такие данные содержатся в отчете «Роснефти» по МСФО за III квартал, опубликованном 6 ноября. На экспорт в Азию компания поставила 15,7 млн т нефти (48% экспорта), в Европу – 13,1 млн т (40%). Всего с начала года «Роснефть» поставила в Азию 43,1 млн т, а в Европу – 41 млн т.

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