В июле – сентябре госкомпания впервые экспортировала больше нефти на восток, чем на запад

Статья опубликована в № 4691 от 08.11.2018 под заголовком: «Роснефть» совершила разворот в Азию

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Поставки «Роснефти» в Азию в отличие от Европы будут расти (на фото порт Козьмино на Дальнем Востоке) Светлана Майорова / РИА Новости

Основным экспортным рынком для «Роснефти» вместо Европы стала Азия. В июле – сентябре госкомпания впервые экспортировала больше нефти на восток, чем на запад

Такие данные содержатся в отчете «Роснефти» по МСФО за III квартал, опубликованном 6 ноября. На экспорт в Азию компания поставила 15,7 млн т нефти (48% экспорта), в Европу – 13,1 млн т (40%). Всего с начала года «Роснефть» поставила в Азию 43,1 млн т, а в Европу – 41 млн т.