Статья опубликована в № 4691 от 08.11.2018 под заголовком: «Роснефть» совершила разворот в Азию
Основным экспортным рынком для «Роснефти» вместо Европы стала Азия
В июле – сентябре госкомпания впервые экспортировала больше нефти на восток, чем на запад
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Поставки «Роснефти» в Азию в отличие от Европы будут расти (на фото порт Козьмино на Дальнем Востоке)
Светлана Майорова / РИА Новости
Основным экспортным рынком для «Роснефти» вместо Европы стала Азия. В июле – сентябре госкомпания впервые экспортировала больше нефти на восток, чем на запад
Такие данные содержатся в отчете «Роснефти» по МСФО за III квартал, опубликованном 6 ноября. На экспорт в Азию компания поставила 15,7 млн т нефти (48% экспорта), в Европу – 13,1 млн т (40%). Всего с начала года «Роснефть» поставила в Азию 43,1 млн т, а в Европу – 41 млн т.
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