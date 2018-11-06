Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4690 от 07.11.2018 под заголовком: «Роснефть» поделится санкционными рисками

«Роснефть» хочет переложить на покупателей риски попадания под санкции

Компания предлагает возместить ей потери, если контрагенты откажутся от покупки нефти из-за санкций
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Европейские покупатели нефти «Роснефти» этой осенью получили от российской госкомпании предложение заключить дополнительное соглашение, по которому они будут обязаны возместить «Роснефти» «имущественные потери», если не смогут торговать с компанией из-за санкций. Письмо уже получили BP, Royal Dutch Shell, Total, Vitol и Gunvor, пишет Reuters со ссылкой на свои источники. Аналогичные документы «Роснефть» направила Glencore и азиатским покупателям ее нефти, рассказал «Ведомостям» сотрудник одной компании – контрагента «Роснефти». Еще один человек, знакомый с менеджерами российской компании, говорит, что подобные письма «Роснефть» начала рассылать с февраля этого года сразу после публикации «кремлевского списка» США.

«Все очень обеспокоены в отношении санкций», – цитирует Reuters одного из своих источников. По его словам, «Роснефть» явно пытается свести к минимуму возможные риски». Впрочем, он указывает, что его компания отказалась от предложения подписать дополнительное соглашение. То же самое говорит и собеседник «Ведомостей».

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