«Роснефть» хочет переложить на покупателей риски попадания под санкции
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Европейские покупатели нефти «Роснефти» этой осенью получили от российской госкомпании предложение заключить дополнительное соглашение, по которому они будут обязаны возместить «Роснефти» «имущественные потери», если не смогут торговать с компанией из-за санкций. Письмо уже получили BP, Royal Dutch Shell, Total, Vitol и Gunvor, пишет Reuters со ссылкой на свои источники. Аналогичные документы «Роснефть» направила Glencore и азиатским покупателям ее нефти, рассказал «Ведомостям» сотрудник одной компании – контрагента «Роснефти». Еще один человек, знакомый с менеджерами российской компании, говорит, что подобные письма «Роснефть» начала рассылать с февраля этого года сразу после публикации «кремлевского списка» США.
«Все очень обеспокоены в отношении санкций», – цитирует Reuters одного из своих источников. По его словам, «Роснефть» явно пытается свести к минимуму возможные риски». Впрочем, он указывает, что его компания отказалась от предложения подписать дополнительное соглашение. То же самое говорит и собеседник «Ведомостей».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}