Игорь Сечин поспорил с аппаратом правительства

Он утверждает, что Eni не выходила из проектов с «Роснефтью», компания продолжают сотрудничество в Черном и Баренцевом морях

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Итальянская компания не выходила из совместных проектов, сообщил Игорь Сечин Сергей Гунеев / РИА Новости

Сотрудничество «Роснефти» и Eni идет по графику, итальянская компания не выходила из совместных проектов, сообщил в среду вечером главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Утром того же дня представитель аппарата правительства говорил, что Eni после завершения в марте 2018 г. бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на участке Западно-черноморской площади в Черном море реализовала свое право на выход из проекта. Информация об этом содержится и в справке, подготовленной в преддверии встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с итальянским коллегой Джузеппе Конте. Сейчас обсуждаются условия временной приостановки проектов на шельфе Баренцева моря, говорил представитель аппарата правительства.

«Слухами не надо пользоваться. Если есть правительственная справка — покажите мне ее, чтобы я убедился, что она реальный документ, а не какая-то подтасовка», – сказал Сечин (здесь и далее цитаты по «Интрефаксу»). По словам руководителя «Роснефти», «речь идет о некорректной подаче материала».