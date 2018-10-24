Бизнес / ТЭК

Игорь Сечин поспорил с аппаратом правительства

Он утверждает, что Eni не выходила из проектов с «Роснефтью», компания продолжают сотрудничество в Черном и Баренцевом морях
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Сотрудничество «Роснефти» и Eni идет по графику, итальянская компания не выходила из совместных проектов, сообщил в среду вечером главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Утром того же дня представитель аппарата правительства говорил, что Eni после завершения в марте 2018 г. бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на участке Западно-черноморской площади в Черном море реализовала свое право на выход из проекта. Информация об этом содержится и в справке, подготовленной в преддверии встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с итальянским коллегой Джузеппе Конте. Сейчас обсуждаются условия временной приостановки проектов на шельфе Баренцева моря, говорил представитель аппарата правительства.

«Слухами не надо пользоваться. Если есть правительственная справка — покажите мне ее, чтобы я убедился, что она реальный документ, а не какая-то подтасовка», – сказал Сечин (здесь и далее цитаты по «Интрефаксу»). По словам руководителя «Роснефти», «речь идет о некорректной подаче материала».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике