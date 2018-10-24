Игорь Сечин поспорил с аппаратом правительства
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Сотрудничество «Роснефти» и Eni идет по графику, итальянская компания не выходила из совместных проектов, сообщил в среду вечером главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Утром того же дня представитель аппарата правительства говорил, что Eni после завершения в марте 2018 г. бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на участке Западно-черноморской площади в Черном море реализовала свое право на выход из проекта. Информация об этом содержится и в справке, подготовленной в преддверии встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с итальянским коллегой Джузеппе Конте. Сейчас обсуждаются условия временной приостановки проектов на шельфе Баренцева моря, говорил представитель аппарата правительства.
«Слухами не надо пользоваться. Если есть правительственная справка — покажите мне ее, чтобы я убедился, что она реальный документ, а не какая-то подтасовка», – сказал Сечин (здесь и далее цитаты по «Интрефаксу»). По словам руководителя «Роснефти», «речь идет о некорректной подаче материала».
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