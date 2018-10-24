Eni вышла из проектов с «Роснефтью» на Черном море

В марте 2018 года компании не нашли там нефть

Alessandra Benedetti / Bloomberg via Getty Images

Итальянская Eni «после завершения в марте 2018 г. бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на участке Западно-черноморской площади реализовала свое право на выход из проекта», сообщил «Ведомостям» представитель аппарата правительства. Информация об этом содержится и в справке, подготовленной в преддверии сегодняшней встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с итальянским коллегой Джузеппе Конте.

Eni вышла из проекта в марте. Помимо этого, сейчас обсуждаются условия временной приостановки проектов на шельфе Баренцева моря, добавил представитель аппарата правительства.

После завершения бурения на Западно-черноморском участке «Роснефть» объявила, что компании обнаружили «уникальную карбонатную структуру» толщиной более 300 м. Это «трещиноватый коллектор, который с высокой вероятностью содержит углеводороды». Reuters со ссылкой на источник написал, что партнеры не обнаружили там коммерческих запасов углеводородов.

Бурение скважины «Мария-1» велось с платформы Scarabeo-9. Ее Eni в начале 2017 г. зафрахтовала у Saipem. Платформа в конце прошлого года прибыла в Черное море, где должна была работать до конца июня 2018 г., писала Saipem в отчете за прошлый год. Scarabeo-9 могла задержаться на расположенном на этом участке месторождении «Вал Шатского» до конца сентября, но, согласно системе мониторинга морских судов MarineTraffic, в конце марта покинула границы Западно-черноморского участка.

По соглашению предполагалось, что Eni полностью профинансирует разведку на месторождении: пробурит две скважины (пробурила одну), проведет сейсморазведку 2000 кв. км в 3D и 2D. Затраты на геологоразведку сверх лицензионных обязательств компании договорились разделить между собой в пропорции 1/3 Eni и 2/3 – «Роснефть». Стороны тогда рассчитывали потратить на разведку и разработку всего месторождения $50–55 млрд, писал «Интерфакс».

Во вторник главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин встретился с гендиректором Eni Клаудио Дескальци, сказал «Ведомостям» представитель итальянской компании. По его словам, встреча была «очень сердечной» и предоставила возможность обсудить как общие проекты, так и «возможные будущие сценарии, которые будут полностью соответствовать международным правилам».

«Ведомости» ожидают комментария «Роснефти».