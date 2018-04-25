Россия останется без технологии для добычи нефти в Арктике
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«Одна из главных проблем российских нефтесервисных компаний – отставание от иностранных коллег по используемым технологиям», – пишет компания Deloitte в исследовании «Обзор нефтесервисного рынка 2018». «Ведомости» ознакомились с содержанием. Эксперты отмечают, что иностранные предприятия используют высокотехнологичное оборудование, вкладывают средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, привлекают высококвалифицированных специалистов. В среднесрочной перспективе не следует ждать от российских нефтесервисных компаний таких технологий, которые отвечают стандартам для работы на шельфе и в условиях вечной мерзлоты, отмечает Deloitte.
Сейчас на шельфе из нефтяных компаний ведут работы «Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл». Большую часть действующих месторождений компании обустроили еще до 2014 г., до того как США ввели секторальные санкции. Выгоду от их введения получили производители из Китая и Юго-Восточной Азии, пишет Deloitte. КНР стала заметным игроком на российском рынке оборудования для нефтедобычи. Сколько заказов получили эти компании, в исследовании не приводится.
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